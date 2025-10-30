La primera foto de Nico Vázquez y Dai Fernández juntos como pareja: "Se los ve..."

nico vazquez dai fernandez foto juntos

En la imagen se ve a Nico Vázquez y Dai volviendo a su auto y llamó la atención la combinación de sus outfits al mejor estilo China Suárez y Mauro Icardi.

El viaje que harán Nico Vázquez y Dai Fernández

Días antes, en Mujeres Argentinas revelaron que la pareja viajará a Estados Unidos para reunirse con Silvester Stallone. "En la primera semana de noviembre van a estar en Filadelfia, donde ellos empezaron a compartir más tiempo, teniendo en cuenta que viajaron durante un mes para tomar imágenes de lo que se ve en Rocky, no solamente en la obra sino también en la redes sociales para promocionarla", arrancaron.

nico vazquez dai Nico Vázquez y Dai Fernández viajarán juntos a Filadelfia.

"Vuelven juntos en dos semanas, van a estar varios días tomando nuevas imágenes y van a firmar el contrato con Sylvester Stallone y su productora para renovar la obra el año que viene, que vuelve el 15 de enero al Lola Membrives. También viaja parte del equipo", agregaron.

Nico Vázquez habló de su romance con Dai Fernández.

Nico Vázquez se mostró feliz tras blanquear su relación con Dai Fernández y hasta habló con los periodistas de su presente. “Ni más ni menos de cómo lo venía viviendo. No cambió nada. Nos viste recién, en lo que somos en el back y todo", arrancó.

"Siempre fuimos esto, lo que ves acá. No es nada distinto. Pero sí, disfrutándo de Rocky, porque debuté, en el medio me separé, me golpeé, estuve tres días en el Finochietto. Me costó recuperarme y durante cuatro meses y medio me sentí muy mal de salud, no me podía terminar de recuperar por las circunstancias”, confesó Nico.

“Ahora me estoy sintiendo bien de vuelta. Entonces, eso no es poco. Y nada, amor para todos y que todo sea lo más sano. Y después, bueno, veremos en dónde termina todo”, cerró.