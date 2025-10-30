El escándalo secreto de la China Suárez y Lali Espósito en Madrid: "La relación ahora es nula"

china suarez madrid La China Suárez rechazó la invitación al show de Lali Espósito en Madrid.

"Me dicen textual que Juanma Cativa le dijo a Eugenia que tenía una invitación para ir al show pero ella le rechazó la propuesta y se quedó en el hotel con Icardi y dudo que vuelvan a verse entre ellas porque está todo bastante mal. La relación ahora es nula”, siguió. "Juanma Cativa hizo de todo para convencerla, pero ella no quiso porque se sintió traicionada por Espósito”, agregó.

Así fue el escandaloso reclamo de la China Suárez a Lali Espósito en pleno show

Semanas antes, Yanina Latorre se metió de lleno en la pelea de la China Suárez y Lali Espósito y dejó en todos en shock al revelar el motivo de su mala relación:Wanda Nara.

Según la conductora, todo sucedió la noche del Cris Morena Day donde participaron todas las figuras de Casi Ángeles incluyendo a la China, Lali, Peter Lanzani, Tacho Riera, entre otros.

En el teatro, la China Suárez trató de "traicionera" a Lali Espósito por haberse sacado una foto con Wanda Nara durante el show de Catriel y Paco Amoroso.

lali con wanda nara.jpg La foto de Lali Espósito con Wanda Nara que hizo estallar a la China Suárez.

Este reclamo no le cayó nada bien a Lali Espósito que fue de las pocas famosas en mostrarse públicamente con la China Suárez luego de que se distanciara de tops como Zaira Nara, Paula Chaves, Gimena Accardi, entre otras.