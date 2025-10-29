La tremenda respuesta de Wanda Nara al viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a Milán

Siempre picante y redoblando la apuesta, Wanda Nara no dejó pasar el posteo de Mauro Icardi y fue por más subiendo una foto de su novio con una canción italiana de fondo. "Prima di ogni cosa", escribió la top que significa "Por encima de todo", haciendo referencia a su amor Martín Migueles.

Wanda Nara deberá pagar multa millonaria por el cumpleaños de su hija

Horas antes, trascendió que Wanda Nara podría recibir una multa millonaria luego de la catarata de fotos y videos que publicó durante el cumpleaños de su hija Isabella Icardi.

Mujeres Argentinas revelaron que Wanda Nara tendría que pagar multa millonaria por la publicación de fotos de sus hijas. “Elba Marcovecchio y Lara Piro (abogadas de Icardi) están presentando una nueva multa en la Justicia porque Wanda Nara subió fotos de la hija menor con Mauro Icardi en su cumpleaños. Más que nada sus familiares subieron fotos a las redes sociales que no se puede porque hay dos cautelares donde dicen que ni Wanda ni familiares ni amigos ni allegados pueden subir fotos y este fin de semana se subieron un montón", indicó el periodsita Gustavo Méndez.

wanda nara isabella Escándalo por el festejo de cumpleaños de Wanda Nara a Isi icardi.

"La multa actual del fin del semana son 200 millones. El total que debe pagar Wanda es de 470 millones de pesos. ¿Si no paga? Esa es la gran pregunta”, siguió el periodista recordando las multas previa que recibió la rubia por mostrar a las hijas de Mauro Icardi.