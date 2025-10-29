Inicio Farándula Wanda Nara
Bomba total

Wanda Nara en boca de todos tras las fotos como modelo de bikinis

Explosión en las redes por las fotos de Wanda Nara en traje de baño como nunca antes. Todos los detalles de su producción

Por UNO
Las fotos de Wanda Nara modelando sus bikinis que paralizaron las redes.

En medio de las repercusiones por el espectacular festejo de cumpleaños de su hija Isibella Icardi, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con su último álbum de fotos.

Además de lanzar su línea de cosméticos y maquillaje, Wanda Nara fue de las primeras famosas en tener su propia colección de trajes de baño y ahora volvió con todo.

Como no podía ser de otra manera, fue la misma Wanda Nara la encargada de modelar los diseños de su colección verano 2026 y causó sensación.

wanda nara linea bikinis
Wanda Nara protagonizó la campaña de su línea de bikinis.

En las imágenes publicadas por la conductora de Masterchef Celebrity, se la puede ver presumiendo su renovado abdomen con un atrevido microbikini negro agragando un toque de glamour con bandana de seda anudada en su cabeza.

Aseguran que Wanda Nara se burló de la China Suárez en Masterchef

Días antes, las redes estallaron con el video promocional de Masterchef Celebrity en el que Wanda Nara no se guardó nada haciendo referencias de lo más picantes sobre su enfrentamiento con la China Suárez.

Aprovechando su papel de psicóloga, Wanda habló de la famosa frase sobre "la palta y la manta de Nepal" y hasta del encuentro de la China y Mauro Icardi en París.

wanda china promo masterchef
Las indirectas de Wanda Nara a la China Suárez en Masterchef.

"Un límite pido yo cuando alguien hace una Torre Eiffel de papas fritas", dice Martitegui quien hace de paciente de Wanda Nara junto a Damián Betular y Donato de Santis."Me encanta París y amo las papas fritas", dice en alusión al país donde se vieron la China Suárez y Mauro Icardi mientras Wanda Nara estaba de viaje con Zaira Nara en Ibiza.

"Es una tortura china", menciona uno de los jurados haciendo referencia a la mala calidad de los platos que preparan los famosos en otro tramo del video. "Quiso decir oriental" agrega Donato a lo que Wanda Nara reacciona a fondo con un contundente "Hasta acá llegamos", levantándose y saliendo de plano.

