Durante el fin de semana, Wanda Nara paralizó las redes sociales al compartir todos los detalles de la espectacular fiesta de cumpleaños de su hija Isabella Icardi.
Explotó el escándalo por el cumpleaños de Wanda Nara a su hija: "Tiene que pagar..."
Wanda Nara le hizo una mega fiesta de cumpleaños a su hija Isabella Icardi y se pudrió todo. Las consecuencias que afrontará
Sin la presencia de Mauro Icardi y la China Suárez que siguen con su vida en Turquía, Wanda Nara sorprendió a su hija con un festejo repleto de famosos y decoración inspirada en el osito Teddy. Desde remeras personalizadas con el nombre Isabella, hasta tazas de regalo y juegos de té para sus invitados, Wanda no escatimó en nada y causó sensación.
A pesar de esto, en Mujeres Argentinas revelaron que Wanda Nara tendría que pagar multa millonaria por la publicación de fotos de sus hijas. “Elba Marcovecchio y Lara Piro (abogadas de Icardi) están presentando una nueva multa en la Justicia porque Wanda Nara subió fotos de la hija menor con Mauro Icardi en su cumpleaños. Más que nada sus familiares subieron fotos a las redes sociales que no se puede porque hay dos cautelares donde dicen que ni Wanda ni familiares ni amigos ni allegados pueden subir fotos y este fin de semana se subieron un montón", indicó el periodsita Gustavo Méndez.
"La multa actual del fin del semana son 200 millones. El total que debe pagar Wanda es de 470 millones de pesos. ¿Si no paga? Esa es la gran pregunta”, siguió el periodista recordando las multas previa que recibió la rubia por mostrar a las hijas de Mauro Icardi.
Qué hizo Mauro Icardi mientras Wanda Nara celebraba el cumpleaños de su hija
Instalado en Turquía junto a la China Suárez, Mauro Icardi no asistió al festejo de cumpleaños de su hija menor y sorprendio con su posteo en Instagram.
Mientras Isi celebraba con Wanda Nara, Mauro Icardi invitó a la China Suárez a cenar y subió una foto de su salida mostrando el look de la actriz y presumiendo su amor.
“Mi cita de todos los días”, escribió junto a la imagen y acompañó la frase con los emojis de una rosa, un corazón y una carita enamorada.