Explotó el escándalo por el cumpleaños de Wanda Nara a su hija: "Tiene que pagar..."

Sin la presencia de Mauro Icardi y la China Suárez que siguen con su vida en Turquía, Wanda Nara sorprendió a su hija con un festejo repleto de famosos y decoración inspirada en el osito Teddy. Desde remeras personalizadas con el nombre Isabella, hasta tazas de regalo y juegos de té para sus invitados, Wanda no escatimó en nada y causó sensación.

A pesar de esto, en Mujeres Argentinas revelaron que Wanda Nara tendría que pagar multa millonaria por la publicación de fotos de sus hijas. “Elba Marcovecchio y Lara Piro (abogadas de Icardi) están presentando una nueva multa en la Justicia porque Wanda Nara subió fotos de la hija menor con Mauro Icardi en su cumpleaños. Más que nada sus familiares subieron fotos a las redes sociales que no se puede porque hay dos cautelares donde dicen que ni Wanda ni familiares ni amigos ni allegados pueden subir fotos y este fin de semana se subieron un montón", indicó el periodsita Gustavo Méndez.