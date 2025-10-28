Wanda Nara sigue haciendo referencia a la China Suárez y Mauro Icardi en Masterchef Celebrity. Con sutiles comentarios, la rubia está más picante que nunca.
Las picantes reacciones de Wanda Nara durante la noche turca de Masterchef Celebrity
Qué hizo Wanda Nara durante la noche turca de Masterchef Celebrity. ¿Habló de la China Suárez y Mauro Icardi?
En esta oportundiad, Masterchef Celebrity tuvo una "noche turca" en la que los famosos tuvieron que preparar comidas típicas de Turquía y Wanda Nara no lo dejó pasar.
Atenta a cada uno de los comentarios, Wanda Nara no dudó en responderle a Miguel Ángel Rodríguez. "No somos Team Pampita, somos Team... Wanda", dijo mientras debatían sobre la calidad de su pan pita.
"Me asusté. En esta noche turca, lo único que me faltaba", dijo Wanda Nara atrevida haciendo referencia indirecta a Mauro Icardi y la China Suárez, instalados en Turquía.
Wanda Nara se fue cuando le mencionaron a la China Suárez en Masterchef
Claro que está no es la primera vez que Wanda Nara lanza irónicas indirectas hacia Mauro y la China. Días antes, la top fue por todo en la promoción de Masterchef.
En el video que revolucionó la pantalla de Telefé, Wanda Nara se puso en el rol de psicóloga atendiendo a sus pacientes Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, que no paran de lanzar referencias a los escándalos del Wanda Gate.
Los miembros del jurado incluso hablan de París, la ciudad donde ocurrió el escandaloso primer encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi, mientras el jugador estaba casado con Wanda.
En un momento Donato de Santis incluso dice el sobrenombre de la China Suárez también conocida como "oriental" en las redes. "Es una tortura china", menciona uno de los jurados haciendo referencia a la mala calidad de los platos que preparan los famosos. "Quiso decir oriental" agrega Donato a lo que Wanda Nara reacciona con un contundente "Hasta acá llegamos", levantándose y saliendo de plano.