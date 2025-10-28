Las picantes reacciones de Wanda Nara durante la noche turca de Masterchef Celebrity

"Me asusté. En esta noche turca, lo único que me faltaba", dijo Wanda Nara atrevida haciendo referencia indirecta a Mauro Icardi y la China Suárez, instalados en Turquía.

Wanda Nara se fue cuando le mencionaron a la China Suárez en Masterchef

Claro que está no es la primera vez que Wanda Nara lanza irónicas indirectas hacia Mauro y la China. Días antes, la top fue por todo en la promoción de Masterchef.

En el video que revolucionó la pantalla de Telefé, Wanda Nara se puso en el rol de psicóloga atendiendo a sus pacientes Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, que no paran de lanzar referencias a los escándalos del Wanda Gate.

Los miembros del jurado incluso hablan de París, la ciudad donde ocurrió el escandaloso primer encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi, mientras el jugador estaba casado con Wanda.

wanda promo masterchef La polémica reacción de Wanda Nara en la promo de Masterchef Celebrity.

En un momento Donato de Santis incluso dice el sobrenombre de la China Suárez también conocida como "oriental" en las redes. "Es una tortura china", menciona uno de los jurados haciendo referencia a la mala calidad de los platos que preparan los famosos. "Quiso decir oriental" agrega Donato a lo que Wanda Nara reacciona con un contundente "Hasta acá llegamos", levantándose y saliendo de plano.