Se filtró el informe que confirma lo peor que hizo Morena Rial y hay preocupación

Morena Rial recibió un nuevo revés judicial luego de que la Justicia no le otorgara la prisión domiciliaria. Según revelaron en DDM, el fiscal Patricio Ferrari solicitó que se dicte la prisión preventiva para la hija de Jorge Rial.
Si bien había trascendido que Morena Rial estaba cada vez más cerca de obtener el arresto domiciliario, se confirmó que la joven no solo seguirá en el penal de Magdalena sino que se complicó su situación judicial.
“Hoy (28 de octubre) es el día en el que la Justicia tiene que definir si le da o no la prisión domiciliaria, pero el fiscal Patricio Ferrari pidió la prisión preventiva y eso no es nada favorable”, informó el periodista Martín Candalaft que leyó el informe que hace más difícil que Morena Rial continue presa fuera del penal.
“Hay un informe en donde se fijaron los días o las semanas en las que ella no fue al juzgado y lo compararon con su actividad en Instagram. Eso lo plasmaron en un informe”, explicó. “El segundo punto es el lugar de residencia, ella dijo que iba a vivir en la calle Zapiola, que era la casa de Rocío, y descubrieron que vivía en otra casa por las antenas, que era el departamento de Caballito en donde finalmente la detuvieron”, siguió sobre los requisitos que incumplió Morena Rial.
Además, Candalaft hizo hincapié en las contundentes razones que el fiscal esgrimió para que la joven no pueda salir de la cárce. “La encartada ha violado casi sistemáticamente la obligación de comparecer ante la judicatura de manera semanal, impuesta al conceder su excarcelación extraordinaria”, dice el documento. "Sin justificación alguna y mientras realizaba actividades virales que demostraron ausencia de impedimento legitimo para proceder de ese modo”, agregan.
La vida de Morena Rial dentro del penal
Morena Rial fue ingresada a una celda aislada, sin contacto con las otras reclusas, y, según explicaron sus letrados, sin acceso a su celular aunque sí ha tenido llamadas telefónicas con su padre Jorge Rial.
Además, trascendió que debido a las condiciones en que está viviendo Morena Rial, habría descontento entre las otras reclusas del penal.
"Hay mucho enojo con Morena. Las internas están enojadas porque sentirían que ella tiene ciertos privilegios”, señaló Marcela Tauro sobre beneficios que estaría recibiendo la hija de Jorge Rial por ser famosa.