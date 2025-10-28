Se filtró el informe que confirma lo peor que hizo Morena Rial y hay preocupación

“Hay un informe en donde se fijaron los días o las semanas en las que ella no fue al juzgado y lo compararon con su actividad en Instagram. Eso lo plasmaron en un informe”, explicó. “El segundo punto es el lugar de residencia, ella dijo que iba a vivir en la calle Zapiola, que era la casa de Rocío, y descubrieron que vivía en otra casa por las antenas, que era el departamento de Caballito en donde finalmente la detuvieron”, siguió sobre los requisitos que incumplió Morena Rial.

Además, Candalaft hizo hincapié en las contundentes razones que el fiscal esgrimió para que la joven no pueda salir de la cárce. “La encartada ha violado casi sistemáticamente la obligación de comparecer ante la judicatura de manera semanal, impuesta al conceder su excarcelación extraordinaria”, dice el documento. "Sin justificación alguna y mientras realizaba actividades virales que demostraron ausencia de impedimento legitimo para proceder de ese modo”, agregan.

La vida de Morena Rial dentro del penal

Morena Rial fue ingresada a una celda aislada, sin contacto con las otras reclusas, y, según explicaron sus letrados, sin acceso a su celular aunque sí ha tenido llamadas telefónicas con su padre Jorge Rial.

Además, trascendió que debido a las condiciones en que está viviendo Morena Rial, habría descontento entre las otras reclusas del penal.

"Hay mucho enojo con Morena. Las internas están enojadas porque sentirían que ella tiene ciertos privilegios”, señaló Marcela Tauro sobre beneficios que estaría recibiendo la hija de Jorge Rial por ser famosa.