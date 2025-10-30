En microbikini, Wanda Nara se comparó con la China Suárez: "Nunca..."

wanda nara bikini china Wanda Nara se mostró en bikini y apuntó contra la China Suárez.

Una vez más, Wanda Nara aprovechó la oportunidad para lanzarle una letal indirecta a la China Suárez. “Haceme la segunda con Maxi”, escribió una usuaria a lo que Wanda respondió con todo “Está en pareja. Nunca Tatiana”, haciendo referencia al sobrenombre que recibió la China por sus relaciones con famosos casados o en pareja.

Wanda Nara podría perder millones tras el cumpleaños de su hija Isabella

El fin de semana,Wanda Nara fue noticia de todos los portales por el espectacular festejo de cumpleaños que organizó para su hija Isabella Icardi.

Fue Wanda quien mostró todos los detalles en sus redes y estalló la polémica. Segú revelaron en Mujeres Argentinas la top tendría que pagar multa millonaria por las fotos de sus hijas.

wanda cumple isis Escándalo con Wanda Nara por subir fotos del cumpleaños de su hija.

“Elba Marcovecchio y Lara Piro (abogadas de Icardi) están presentando una nueva multa en la Justicia porque Wanda Nara subió fotos de la hija menor con Mauro Icardi en su cumpleaños. Más que nada sus familiares subieron fotos a las redes sociales que no se puede porque hay dos cautelares donde dicen que ni Wanda ni familiares ni amigos ni allegados pueden subir fotos y este fin de semana se subieron un montón", indicó el periodsita Gustavo Méndez.

"La multa actual del fin del semana son 200 millones. El total que debe pagar Wanda es de 470 millones de pesos. ¿Si no paga? Esa es la gran pregunta”, siguió el periodista recordando las multas previas.