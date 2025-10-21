Protagonizó "Rosa salvaje" con Verónica Castro y hoy vive en situación de calle: qué ocurrió con Alejandro Landero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Reporte_Indigo/status/1980321981712241082&partner=&hide_thread=false El actor Alejandro Landeros necesita una mano amiga. Está en la Condesa con sus tres gatitos y su perrito, a quienes no piensa abandonar. Si puedes ofrecerle techo por un mes, ¡tu ayuda puede cambiarlo todo! pic.twitter.com/XIjqAHEZmS — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) October 20, 2025

Sin embargo, tras la insistencia de la prensa mexicana para conocer cómo es su estado de salud, el actor aclaró: "Sufro TDAH y autismo. No tengo hijos". Vecinos del barrio La Condesa (donde fue encontrado el actor) iniciaron una campaña para encontrarle un albergue temporal que le permita tener techo y alimento junto a sus mascotas. Además se le ha solicitado intervención en el caso a la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Landero tiene 65 años, y tras su paso por Televisa, se convirtió en fundador de una empresa de vinos españoles y maestro de actuación e inglés en Morelos. También se desempeñó como músico y conductor de televisión en Once TV, demostrando su versatilidad artística.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TVNotasmx/status/1980429284654354931&partner=&hide_thread=false ¡Alejandro Landero rompe el silencio!

El actor fue captado en situación precaria y revela por qué está viviendo en la calle junto a sus mascotas:

“No tengo a dónde irme, pero no los voy a dejar… somos una unidad familiar”

La ayuda que esperaba no llegó y tuvo que dejar… pic.twitter.com/jVbeGI7Ldc — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 21, 2025

Landero apareció en producciones como Monte Calvario (1986), Pasión y Poder (1988), Un rostro en mi pasado (1989) y Blanca Vidal (1982), e incluso llegó a posicionarse como uno de los mayores galanes de los años 80.

Sin embargo, de un momento para otro, dejó de recibir propuestas de trabajo y su nombre desapareció del radar mediático. Incluso muchas personas creían que Landero había muerto.