"Rosa salvaje" fue una telenovela mexicana que se estrenó en 1987 y que contó con el protagónico de Verónica Castro y Guillermo Capetillo. "La vida de una joven humilde cambia cuando se casa con un hombre rico. Sin embargo, la familia de su esposo no aprueba de su matrimonio", es la sinopsis de esta producción de Televisa.
Protagonizó "Rosa salvaje" con Verónica Castro y hoy vive en situación de calle: qué ocurrió con Alejandro Landero
El actor mexicano Alejandro Landero fue encontrado viviendo en situación de calle. Tiene 65 años y los vecinos de la zona lo ayudan como pueden
Además de Castro y Capetillo, otro de los protagonistas de esta producción fue Alejandro Landero quien en las últimas horas se volvió tendencia en redes sociales ya que una persona lo encontró viviendo en situación de calle.
¿Qué ocurrió con el actor Alejandro Landero?
Los días de éxito de Landero junto con Televisa quedaron en el pasado, ya que el actor fue visto en la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar en México, acompañado de sus tres gatos y un perro, a los que se niega a abandonar.
Sin embargo, tras la insistencia de la prensa mexicana para conocer cómo es su estado de salud, el actor aclaró: "Sufro TDAH y autismo. No tengo hijos". Vecinos del barrio La Condesa (donde fue encontrado el actor) iniciaron una campaña para encontrarle un albergue temporal que le permita tener techo y alimento junto a sus mascotas. Además se le ha solicitado intervención en el caso a la Asociación Nacional de Actores (ANDA).
Landero tiene 65 años, y tras su paso por Televisa, se convirtió en fundador de una empresa de vinos españoles y maestro de actuación e inglés en Morelos. También se desempeñó como músico y conductor de televisión en Once TV, demostrando su versatilidad artística.
Landero apareció en producciones como Monte Calvario (1986), Pasión y Poder (1988), Un rostro en mi pasado (1989) y Blanca Vidal (1982), e incluso llegó a posicionarse como uno de los mayores galanes de los años 80.
Sin embargo, de un momento para otro, dejó de recibir propuestas de trabajo y su nombre desapareció del radar mediático. Incluso muchas personas creían que Landero había muerto.