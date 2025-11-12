La ciudad donde más llueve en todo el mundo: se encuentra entre las nubes con 11 metros de lluvia

¿Por qué llueve tanto en esta ciudad? el fenómeno meteorológico que explica esta exagerada precipitación es la lluvia orográfica: los vientos cargados de humedad desde la bahía de Bengala son obligados a ascender al topar con las colinas Khasi. Al subir, el aire se enfría, condensa la humedad y esta cae como lluvia intensa sobre un área relativamente pequeña. Además, la altitud, la orientación de los vientos y la geografía de la zona traban las nubes en la región, prolongando la incesante lluvia.

país lluvioso (2)

¿Cómo es vivir en la ciudad con más lluvia del mundo?

Casas aisladas en medio de la neblina, lluvia que golpea, y un entorno en el que “caminar entre nubes” no es metáfora sino literal. Caminar por sus laderas es moverse dentro de un sueño líquido, donde las gotas bailan desde las hojas hasta los pies, donde el horizonte se pierde en gris, donde el camino a veces desaparece bajo un velo.

Mientras tanto la vida florece , verdes intensos, musgo, selva que respira, goteos que marcan el paso del tiempo. Porque no son lugares así los que nos enseñan que la lluvia no solo cae: permanece, acompaña, moldea. Y en esa permanencia, nos recuerda la fuerza silenciosa de la naturaleza.