Javier Milei adelantó que trabaja en el armado de un grupo de centroderecha integrado por 10 países

Ayer entrevisté al Presidente Javier Milei. Acá va un adelanto. La entrevista completa próximamente en CNN y el Canal "Oppenheimer Presenta" de YouTube! pic.twitter.com/TBe93IXCLv — Andres Oppenheimer (@oppenheimera) December 31, 2025

En contra del socialismo y para defender las ideas de la libertad

En un adelanto que difundió en la redes sociales, Milei reveló su voluntad de conformar un bloque regional de derecha pero señaló que aún no tiene nombre pero que tiene como meta defender las “ideas de la libertad”.

"Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de 10 países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando”, afirmó.

Precisó que la propuesta de ese bloque es “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas”,

Durante esa charla, Milei consideró que “pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso”.

El objetivo de Milei es conformar ese grupo regional de derecha con los presidentes electos de Chile, José Antonio Kast, y de Honduras Nasry Asfura, y los jefe de Estado de Paraguay, Santiago Pena; de Bolivia, Rodrigo Paz; de El Salvador, Nayid Bukee; de Perú, José Jeri; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Mulino y de Republica Dominicana, Luis Abinader.

El anticipo de la entrevista se difundió unas horas antes de que se conociera que 3 medios británicos destacaron a Milei como uno de los líderes mas influyentes de este año.

Fuente: Noticias Argentinas