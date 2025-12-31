El protocolo en contra de los piquetes se mantiene vigente tras la apelación del gobierno nacional

Patricia Bullrich.jpg Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, promovió el protocolo en contra de los piquetes que impiden la circulación en la vía pública.

En contra de lo dispuesto por Patricia Bullrich

En aquel momento, tanto el CELS como diversas organizaciones sindicales, como la CGT, habían celebrado el pronunciamiento inicial, enfatizando que la sentencia ponía límites a las atribuciones del Ministerio de Seguridad respecto a los derechos constitucionales.

Sin embargo, con la concesión del recurso de apelación por parte de la Justicia, el protocolo para el mantenimiento del orden público en casos de cortes de calles y movilizaciones sociales continuará en vigor.

La ex ministra Patricia Bullrich celebró la decisión en su cuenta de X: "Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el protocolo antipiquetes no se suspende. Se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia".

Lo mismo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien simplemente escribió: "El protocolo antipiquetes sigue vigente. Saludos a todos. Fin".

El gobierno ya había anticipado su intención de apelar la decisión inicial, defendiendo la herramienta como necesaria para garantizar la libre circulación y el orden público, y argumentando que la iniciativa cuenta con amplio respaldo social. La resolución definitiva del caso de los piquetes quedará ahora en manos de tribunales superiores de la Justicia Federal.