Cristina Kirchner pasará Año Nuevo internada y hay preocupación en su entorno

El íleo posoperatorio es una parálisis transitoria del intestino que puede presentarse luego de una cirugía abdominal, cuando el tránsito gastrointestinal se ve afectado como consecuencia del estrés quirúrgico.

sanatorio otamendi La ex presidenta Cristina Kirchner fue operada de apendicitis aguda y su recuperación es lenta.

La ex mandataria se encuentra alojada en una habitación individual del sanatorio, donde ya pasó la Nochebuena y la Navidad. La ausencia de actividad pública o información adicional sobre su evolución generó inquietud tanto en su entorno cercano como en la militancia, que aguarda señales de una pronta mejoría.

Cristina Kirchner fue internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi en los últimos días tras presentar un cuadro agudo de apendicitis que requirió intervención quirúrgica inmediata. La complicación con peritonitis localizada determinó que la cirugía fuera más compleja de lo habitual y que la recuperación posoperatoria demande más tiempo.

La internación se produjo en un contexto judicial particular, ya que Cristina Kirchner cumple una condena a prisión en modalidad domiciliaria en el marco de la causa por el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante su presidencia.

Pidieron agravar las penas de Sabag Montiel y Uliarte

Este miércoles, el fiscal general Gabriel Baigún, y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem), Mariela Labozzetta, solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal que condene a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte a 15 y 14 años de prisión, respectivamente, por el intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner en 2022.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) consideraron que deben aplicarse los agravantes de alevosía y violencia de género, tal como habían postulado en su alegato durante el juicio, en el que Sabag Montiel recibió 10 años y Uriarte, 8 años.