El dólar trepó a $1.480 el último día y cerró el 2025 con una suba acumulada de más de 40%

En los bancos, algunas cotizaciones bajaron y otras treparon hasta los $1.485 (ICBC, Macro, Ciudad y Provincia). Fue un leve movimiento en la última semana del año, que había comenzado con un dólar estable este lunes.

dolar blue (4).jpg Aunque estable, el dólar blue despide el año como el más caro, $50 arriba del oficial

Por su parte, el dólar mayorista, referencia del mercado, cayó 0,14%, para cerrar a $1.455. Por su parte, la banda cambiaria máxima que el Banco Central actualiza el 1% mensual desde ($1.400) tocó los $1.526,09, con lo cual el año se despide sin riesgo de intervención.

Mientras tanto, los dólares financieros también fueron a la baja. El dólar MEP o Bolsa, que había llegado a $1.484,54, volvió a bajar hasta un piso de $1.482,98 (-0,20%). A la vez, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cayó el mismo porcentaje pero para cerrar arriba de los $1.526.

Cuánto subió el dólar durante 2025, el año del fin del cepo

En la pizarra del Nación el dólar había iniciado el año cotizándose a $1.052,50 para la venta. Y su evolución, a un ritmo del 1% mensual, se mantuvo al compás hasta abril.

Y si bien con la apertura del cepo cambiario decidido por el Gobierno nacional el 11 de abril registró un salto inicial de alrededor del 20% luego fue estabilizándose.

Esto ocurrió sobre todo al entrar en vigencia las bandas cambiarias impuestas por el Banco Central, para determinar un piso ($1.000) y un techo de $1.400 para salir a comprar o vender de ser necesario.

Así, el dólar oficial despide el 2025 cotizándose a $1.480, un valor más del 40% superior al que tenía al comenzar el año. Y así estrenará un 2026 en el que el gobierno de Javier Milei, con la herramienta de la "inocencia fiscal" irá tras los más de U$S270.000 millones que los argentinos aún conservan "bajo el colchón".