El dólar trepó a $1.480 el último día y cerró el 2025 con una suba acumulada de más de 40%

Sumó $5 el último día hábil del año, pero cerró $50 abajo del dólar blue. Qué pasó con el aumento del dólar tras el fin del cepo, y el resto de las cotizaciones

Miguel Ángel Flores
Miguel Ángel Flores
Así cerró el dólar el último día hábil del 2025: con un aumento de $5.

En la última rueda cambiaria del 2025, el dólar oficial registró una leve suba de $5 que lo dejó este martes en $1.480 para la venta en las pizarras del Banco Nación. Así, cerró con un aumento acumulado de más de 40% en el año cuando el mercado se liberó del cepo.

De todas maneras, no alcanzó a recortar la brecha con un dólar blue estable ($1.530).

Salvo por la suba de la divisa formal, la jornada de este martes 30 de diciembre estuvo dominada por las bajas de los financieros y también del dólar mayorista.

En los bancos, algunas cotizaciones bajaron y otras treparon hasta los $1.485 (ICBC, Macro, Ciudad y Provincia). Fue un leve movimiento en la última semana del año, que había comenzado con un dólar estable este lunes.

Aunque estable, el dólar blue despide el año como el más caro, $50 arriba del oficial

Por su parte, el dólar mayorista, referencia del mercado, cayó 0,14%, para cerrar a $1.455. Por su parte, la banda cambiaria máxima que el Banco Central actualiza el 1% mensual desde ($1.400) tocó los $1.526,09, con lo cual el año se despide sin riesgo de intervención.

Mientras tanto, los dólares financieros también fueron a la baja. El dólar MEP o Bolsa, que había llegado a $1.484,54, volvió a bajar hasta un piso de $1.482,98 (-0,20%). A la vez, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cayó el mismo porcentaje pero para cerrar arriba de los $1.526.

Cuánto subió el dólar durante 2025, el año del fin del cepo

En la pizarra del Nación el dólar había iniciado el año cotizándose a $1.052,50 para la venta. Y su evolución, a un ritmo del 1% mensual, se mantuvo al compás hasta abril.

Y si bien con la apertura del cepo cambiario decidido por el Gobierno nacional el 11 de abril registró un salto inicial de alrededor del 20% luego fue estabilizándose.

Esto ocurrió sobre todo al entrar en vigencia las bandas cambiarias impuestas por el Banco Central, para determinar un piso ($1.000) y un techo de $1.400 para salir a comprar o vender de ser necesario.

Así, el dólar oficial despide el 2025 cotizándose a $1.480, un valor más del 40% superior al que tenía al comenzar el año. Y así estrenará un 2026 en el que el gobierno de Javier Milei, con la herramienta de la "inocencia fiscal" irá tras los más de U$S270.000 millones que los argentinos aún conservan "bajo el colchón".

