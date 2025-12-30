El dólar trepó a $1.480 el último día y cerró el 2025 con una suba acumulada de más de 40%

En la última rueda cambiaria del 2025, el dólar oficial registró una leve suba de $5 que lo dejó este martes en $1.480 para la venta en las pizarras del Banco Nación. Así, cerró con un aumento acumulado de más de 40% en el año cuando el mercado se liberó del cepo.
De todas maneras, no alcanzó a recortar la brecha con un dólar blue estable ($1.530).
Salvo por la suba de la divisa formal, la jornada de este martes 30 de diciembre estuvo dominada por las bajas de los financieros y también del dólar mayorista.
En los bancos, algunas cotizaciones bajaron y otras treparon hasta los $1.485 (ICBC, Macro, Ciudad y Provincia). Fue un leve movimiento en la última semana del año, que había comenzado con un dólar estable este lunes.
Por su parte, el dólar mayorista, referencia del mercado, cayó 0,14%, para cerrar a $1.455. Por su parte, la banda cambiaria máxima que el Banco Central actualiza el 1% mensual desde ($1.400) tocó los $1.526,09, con lo cual el año se despide sin riesgo de intervención.
Mientras tanto, los dólares financieros también fueron a la baja. El dólar MEP o Bolsa, que había llegado a $1.484,54, volvió a bajar hasta un piso de $1.482,98 (-0,20%). A la vez, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cayó el mismo porcentaje pero para cerrar arriba de los $1.526.
Cuánto subió el dólar durante 2025, el año del fin del cepo
En la pizarra del Nación el dólar había iniciado el año cotizándose a $1.052,50 para la venta. Y su evolución, a un ritmo del 1% mensual, se mantuvo al compás hasta abril.
Y si bien con la apertura del cepo cambiario decidido por el Gobierno nacional el 11 de abril registró un salto inicial de alrededor del 20% luego fue estabilizándose.
Esto ocurrió sobre todo al entrar en vigencia las bandas cambiarias impuestas por el Banco Central, para determinar un piso ($1.000) y un techo de $1.400 para salir a comprar o vender de ser necesario.
Así, el dólar oficial despide el 2025 cotizándose a $1.480, un valor más del 40% superior al que tenía al comenzar el año. Y así estrenará un 2026 en el que el gobierno de Javier Milei, con la herramienta de la "inocencia fiscal" irá tras los más de U$S270.000 millones que los argentinos aún conservan "bajo el colchón".