Tras la aprobación en el Senado de la Ley de Inocencia Fiscal, el Banco Nación comenzó a difundir en sus redes sociales un “aviso importante” en alusión a la nueva normativa. La entidad, presidida por Daniel Tillard, convocó a los ahorristas a depositar dólares no declarados en el sistema financiero formal.
Gobierno y Banco Nación salen a captar dólares no declarados tras la aprobación de la Inocencia Fiscal
La iniciativa permite depositar dólares sin declarar y eleva los umbrales de evasión penal; el gobierno estima un ingreso de hasta U$S20.000 millones
A partir de la entrada en vigencia de la ley, se podrán depositar en los bancos dólares sin declarar, una medida con la que el gobierno nacional estima captar entre U$S10.000 millones y U$S20.000 millones.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el Banco Nación invitó a adherir a la propuesta: “A partir de mañana te esperamos en todas nuestras sucursales para atenderte y recibir tus ahorros con la seguridad y el respaldo del BNA, en el marco de la nueva Ley de Inocencia Fiscal”, señala el comunicado.
El alcance de la Ley de Inocencia Fiscal
La norma fue aprobada con 43 votos a favor y 26 en contra, e introduce modificaciones en el Régimen Penal Tributario. Tras la sanción, el presidente Javier Milei celebró la aprobación y explicó los principales cambios a través de sus redes sociales.
“Estamos modificando los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos. Hasta hoy, en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1,5 millones de pesos. El umbral de evasión simple se eleva a $100 millones y el de evasión agravada a $1.000 millones”, detalló el mandatario.
Milei también destacó la reducción de los plazos de prescripción para la determinación tributaria: “Modificamos el plazo de prescripción de ARCA, disminuyéndolo de cinco a tres años. Además, quien incumpla y sea notificado podrá resolverlo simplemente pagando lo que debe, dando a los ciudadanos todas las instancias necesarias para normalizar su situación fiscal sin enfrentar un problema penal”.
En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó la iniciativa y apuntó directamente al rol del Banco Nación. “Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley”, afirmó.
“Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, ya sea para consumir o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, concluyó el funcionario.
Fuentes: A24.com y El Cronista.