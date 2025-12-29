Gobierno y Banco Nación salen a captar dólares no declarados tras la aprobación de la Inocencia Fiscal

banco nacion

El alcance de la Ley de Inocencia Fiscal

La norma fue aprobada con 43 votos a favor y 26 en contra, e introduce modificaciones en el Régimen Penal Tributario. Tras la sanción, el presidente Javier Milei celebró la aprobación y explicó los principales cambios a través de sus redes sociales.

“Estamos modificando los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos. Hasta hoy, en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1,5 millones de pesos. El umbral de evasión simple se eleva a $100 millones y el de evasión agravada a $1.000 millones”, detalló el mandatario.

senado-oficialismo-dialoguistas El Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal. Imagen ilustrativa.

Milei también destacó la reducción de los plazos de prescripción para la determinación tributaria: “Modificamos el plazo de prescripción de ARCA, disminuyéndolo de cinco a tres años. Además, quien incumpla y sea notificado podrá resolverlo simplemente pagando lo que debe, dando a los ciudadanos todas las instancias necesarias para normalizar su situación fiscal sin enfrentar un problema penal”.

En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó la iniciativa y apuntó directamente al rol del Banco Nación. “Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley”, afirmó.

“Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, ya sea para consumir o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, concluyó el funcionario.

Fuentes: A24.com y El Cronista.