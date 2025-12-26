Dólar pre fin de año: a cuánto venderá el Banco Nación el dólar este lunes 29 de diciembre

El Banco Nación confirmó cuál será el precio del dólar este lunes 29 de diciembre, cuando se habiliten las operaciones cambiarias en el penúltimo día hábil del año.
Según detallaron desde el Banco Nación, el dólar oficial se mantendrá por debajo de los $1.500, que es la barrera que llegó a superar antes de las elecciones del 26 de octubre y que, después del triunfo de La Libertad Avanza, bajó y nunca más volvió a llegar a esa cifra.
Diferente es el panorama con el dólar blue que, durante la mayor parte de esta última semana, se mantuvo por encima de los $1.500 y ya está confirmado que seguirá así en los últimos días del año 2025.
Cuál será el precio del dólar en el Banco Nación el lunes 29 de diciembre
El Banco Central fue el responsable de dar a conocer cuál será el precio del dólar el lunes 29 de diciembre, cuando se habiliten las operaciones cambiarias en el Banco Nación.
En ese sentido, el Banco Nación confirmó que el precio del dólar arrancará en $1.475 este lunes 29 de diciembre. En tanto, el resto de las entidades bancarias confirmaron los siguientes precios para el inicio de la semana que viene:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco Nación: $1.475
- Banco ICBC: $1.475
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.474
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.475
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.475
- Banco Credicoop: $1.475
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.475
- Banco de Comercio: $1.465
Cuál será el precio del dólar blue este lunes 29 de diciembre
Desde las cuevas también confirmaron que el precio del dólar blue estará por encima del dólar oficial por tercera semana consecutiva.
En ese sentido, las cuevas dieron a conocer que el dólar blue se comenzará a vender el lunes 29 de diciembre a $1.510.