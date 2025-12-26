Dólar pre fin de año: a cuánto venderá el Banco Nación el dólar este lunes 29 de diciembre

dolares (2)

Cuál será el precio del dólar en el Banco Nación el lunes 29 de diciembre

El Banco Central fue el responsable de dar a conocer cuál será el precio del dólar el lunes 29 de diciembre, cuando se habiliten las operaciones cambiarias en el Banco Nación.

En ese sentido, el Banco Nación confirmó que el precio del dólar arrancará en $1.475 este lunes 29 de diciembre. En tanto, el resto de las entidades bancarias confirmaron los siguientes precios para el inicio de la semana que viene:

Banco Galicia: $1.475

Banco Nación: $1.475

Banco ICBC: $1.475

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.474

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.475

Banco Santander: $1.475

Brubank: $1.475

Banco Credicoop: $1.475

Banco Macro: $1.480

Banco Piano: $1.475

Banco de Comercio: $1.465

Cuál será el precio del dólar blue este lunes 29 de diciembre

Desde las cuevas también confirmaron que el precio del dólar blue estará por encima del dólar oficial por tercera semana consecutiva.

En ese sentido, las cuevas dieron a conocer que el dólar blue se comenzará a vender el lunes 29 de diciembre a $1.510.