Confirmado el precio del dólar este viernes 26 de diciembre cuando los bancos abran

Los bancos más importantes comunicaron al Banco Central el precio al que venderán el dólar en los primeros minutos del viernes 26 de diciembre, luego de dos días sin actividad cambiaria y bancaria.
Según los informes que le dieron las entidades bancarias al Banco Central, el precio promedio del dólar va a estar alrededor de los $1.475, aunque cada banco puede tener un precio superior o inferior, pero todos los valores aproximados al general.
Al mismo tiempo, en las cuevas se confirmó que precio del dólar blue para el público estará a un valor más alto y con una considerable diferencia respecto al oficial.
El precio del dólar en cada banco este viernes 26 de diciembre
Según lo confirmado por cada uno de los bancos, el dólar se venderá en el inicio de las actividades del viernes 26 de diciembre al siguiente precio:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco Nación: $1.475
- Banco ICBC: $1.475
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.471
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.475
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.470
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.480
- Banco de Comercio: $1.465
Cuánto costará el dólar blue este viernes 26 de diciembre
En tanto, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue este viernes 26 de diciembre será de $1.510, el cual es el precio más alto de la moneda paralela en semanas, al pasar otra vez la barrera de los $1.500 y lograr una diferencia de $35 respecto al dólar que se vende en cada banco.
No obstante, se espera que baje en el caso de que el dólar oficial logre mantener su precio, algo que ha hecho durante todo el mes de diciembre, ya que casi no ha variado el valor con respecto a inicios de mes.