Los bancos lanzaron "Operativo Seducción" y mejoraron el plazo fijo en dólares

No es casual que los bancos hayan apostado por el plazo fijo en dólares al aumentar el rendimiento. Esta inversión es conocida por ser muy segura y con cero riesgo de pérdida, ideal para aquellas personas que no quieren correr ningún tipo de problema o de posibilidad de perder su dinero.

Uno de los bancos que más aumento la tasa de interés del plazo fijo en dólares fue el Nación, que hasta antes de que se eliminara el cepo cambiario ofrecía un 0.50% de rendimiento anual y en la actualidad ofrece 2,50%.