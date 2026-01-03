La tibia respuesta de Europa al anuncio de la captura de Nicolás Maduro

kaja El comunicado de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores dejó en claro la postura moderada de Europa.

La postura de Europa frente a Nicolás Maduro

Si bien la respuesta ha sido mesurada en cuanto a los métodos utilizados por sus aliados norteamericanos, el fondo político del conflicto se mantiene inalterable para Bruselas. La diplomacia continental reiteró que Nicolás Maduro carece de legitimidad democrática, una posición que la Unión ha defendido repetidamente durante los últimos años de crisis institucional. Sin embargo, la estrategia europea siempre había abogado por una "transición pacífica" y negociada, un escenario que parece haberse desvanecido tras la incursión militar extranjera que terminó con la supuesta detención del líder chavista.

La divergencia en las tácticas se hace evidente al contrastar la acción ejecutiva impulsada por Donald Trump con la retórica legalista de sus socios transatlánticos. Mientras la Casa Blanca confirma el éxito de una operación a gran escala y el traslado del mandatario venezolano fuera del territorio nacional, la Unión Europea se enfoca en recordar la vigencia del derecho internacional, evitando validar explícitamente el uso de la fuerza unilateral para forzar un cambio de régimen, por más ilegítimo que este sea considerado en el viejo continente.

Incertidumbre en Venezuela y seguridad ciudadana

mensaje donald trump El comunicado emitido por Donald Trump.

En el terreno, la situación en Venezuela sigue siendo confusa y volátil. Mientras funcionarios del aparato estatal exigen pruebas de vida y denuncian la desaparición de su cúpula política, la prioridad declarada por la diplomacia europea se centra estrictamente en la protección de sus propios nacionales. La seguridad de los ciudadanos europeos que residen en el país caribeño ha sido calificada como la "máxima prioridad" en estos momentos de vacío de poder y potencial inestabilidad civil, desplazando el foco de la discusión política hacia la asistencia consular y humanitaria.

Este episodio marca un nuevo y complejo capítulo en las relaciones transatlánticas bajo la nueva administración estadounidense. La contundencia unilateral demostrada por el gobierno de Donald Trump ha puesto a prueba la capacidad de reacción de una Europa que, aunque comparte el diagnóstico sobre la falta de credenciales democráticas del régimen de Caracas, muestra una visible incomodidad ante las vías de hecho consumadas sin el consenso previo de los organismos multilaterales.