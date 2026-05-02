Citroën quiere inundar Europa con un auto que recordará a su época de oro

"Es una historia bastante triste", confesó el ejecutivo al notar que la edad promedio de los autos en Europa subió mucho en el último tiempo. Hoy, los coches que andan por la calle tienen, en promedio, más de 12 años. La gente se aferra a lo que tiene porque lo nuevo tiene precios prohibitivos.

El mercado europeo es el único que todavía no se recuperó después de la pandemia. Estados Unidos y China ya mejoraron, hasta Sudamérica volvió a los niveles de antes del Covid.

citroen 2cv moderno Así podría llegar a verse un nuevo Citroën 2CV si la marca francesa lo decidiera renovar.

Pero en Europa faltan tres millones de compradores por año. La razón es simple, casi obvia. Ya no existen autos por menos de 15 mil euros. Citroën quiere devolverle el "poder de compra" a esa masa de gente que hoy mira las concesionarias de lejos, como si fueran museos.

Un nuevo auto para un nuevo mercado

Este nuevo autito eléctrico, que seguramente veamos como prototipo en el Salón de París en octubre, busca ese espíritu del "auto del pueblo". Como lo fueron en su momento el Fiat 500, el Beetle o el Mini después de la Segunda Guerra.

Va a ser una especie de heredero espiritual del viejo C1 naftero, pero a batería. Lo interesante es que se están aprovechando de las nuevas leyes europeas que hacen que fabricar estos vehículos chicos sea un poco más rentable para las empresas.

Si todo sale bien, cuando llegue a la calle en un par de años, va a ser de lo más barato que se pueda conseguir, incluso por debajo del ë-C3.