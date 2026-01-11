Estados Unidos anunció el fin de la asistencia petrolera de Venezuela a Cuba

mensaje trump cese ayuda de venezuela a cuba La publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Truth Social.

El fin de la alianza Venezuela-Cuba

Trump describió el fin de la relación que sostuvo económicamente a Cuba durante décadas:

Corte total de suministros:"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", escribió el presidente en un mensaje que sacudió los mercados energéticos del Caribe.

Fin de los "servicios de seguridad" : el mandatario afirmó que Cuba proporcionó seguridad a los "dos últimos dictadores venezolanos" a cambio de crudo, pero aseguró que esa etapa terminó definitivamente.

Capacidad militar: Trump subrayó que la mayoría de los agentes cubanos en Venezuela fallecieron tras el ataque de la semana pasada y que Caracas ya no necesita "extorsionadores" porque cuenta con la protección del ejército de EE. UU.

Un ultimátum diplomático

Más allá del bloqueo energético, el presidente estadounidense lanzó una advertencia directa a la administración cubana para que se siente a la mesa de negociaciones bajo las condiciones de Washington:

Sugerencia de acuerdo : Trump instó a La Habana a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde", sugiriendo consecuencias no especificadas en caso de una negativa.

Protección de Venezuela: el presidente reafirmó que Estados Unidos protegerá a Venezuela con "el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!)" para asegurar que sus recursos no vuelvan a ser desviados hacia la isla.

Esta medida representa un golpe de gracia a la ya debilitada economía cubana, que depende críticamente de las importaciones de petróleo venezolano para su generación eléctrica y consumo interno, en un momento en que la Casa Blanca busca reconfigurar el mapa geopolítico de América Latina.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas