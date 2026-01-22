Javier Milei expresó que tiene esperanza de que Nahuel Gallo pueda estar nuevamente en la Argentina

La administración nacional delegó en Estados Unidos la tarea de negociación diplomática con las autoridades venezolanas para reclamar la liberación de Gallo y otros compatriotas considerados presos políticos, en el marco de un proceso de transición tras la captura del expresidente venezolano.

Respaldo a las gestiones de Estados Unidos

Javier Milei destacó lo que definió como la “enorme tarea” de su par estadounidense, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, en la mediación con las autoridades de Venezuela.

Según el presidente argentino, el plan diseñado por Washington contempla tres etapas: estabilización, reconstrucción y apertura de una transición hacia la democracia, y está produciendo resultados perceptibles en las liberaciones de presos políticos.

El mandatario calificó al liderazgo chavista anterior como “narco tirano, dictador, asesino” y afirmó que la estrategia de Estados Unidos es “muy adecuada” para avanzar hacia la libertad de detenidos injustamente y hacia una etapa de mayor estabilidad regional.

Contexto de la situación de Gallo

Nahuel Gallo, suboficial de Gendarmería Nacional, fue detenido en Venezuela hace más de un año en circunstancias calificadas por Argentina como arresto arbitrario y desaparición forzada, lo que llevó al país a presentar reclamos en foros de derechos humanos internacionales.

Familiares del gendarme también expresaron esperanzas de que las gestiones diplomáticas recientes permitan su liberación, aunque reconocen que el proceso puede llevar tiempo y exige coordinación y presión internacional continuada.

Posición internacional y diplomacia argentina

Además de su postura sobre el caso Nahuel Gallo, Javier Milei aprovechó su intervención internacional para reforzar su alineamiento con los objetivos estratégicos de Estados Unidos, resaltando la importancia de una economía abierta y la expansión de vínculos comerciales con China, Europa y Estados Unidos, así como el valor del trabajo conjunto en materia de seguridad y estabilidad global.

La declaración de Javier Milei se da en un momento en que la situación de presos políticos argentinos en Venezuela es un tema recurrente en el debate diplomático, con llamados a la liberación bajo estándares de derechos humanos y legalidad internacional.