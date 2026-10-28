Docente desaparecida: así encontraron el cuerpo de Nancy Godoy

Se trata de un área de difícil acceso y con nula conectividad telefónica, características que han complejizado el despliegue de las tareas periciales y las comunicaciones del equipo investigador.

Los fiscales a cargo del caso se trasladaron al sitio para coordinar las diligencias prioritarias, orientadas a preservar la escena y determinar si el lugar del hallazgo corresponde al sitio del hecho o si el cuerpo fue trasladado posteriormente.

Las autoridades confirmaron que ese sector no había sido inspeccionado en los rastrillajes previos. El cuerpo fue derivado al Instituto Médico Forense, donde la autopsia precisarás la data y la causa de la muerte.

La causa cuenta con cinco personas privadas de la libertad. La hipótesis principal señala como presunto autor del femicidio a Ireneo Antonio Zarza, capataz del establecimiento rural.

Mientras que los peones Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, junto a la baqueana Rosa Leguizamón, se encuentran imputados por el delito de encubrimiento. Un quinto involucrado, Ernesto Ezequiel Bordón, permanece detenido bajo la acusación de falso testimonio.

El avance de los peritajes forenses y las pruebas recolectadas en el terreno serán determinantes para esclarecer la mecánica del hecho y definir la situación procesal de cada uno de los acusados.