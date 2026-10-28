El hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy en la localidad de Esquina, Corrientes, marca un punto de inflexión en la investigación por la desaparición de la docente rural desaparecida, vista por última vez el pasado 7 de octubre.
Docente desaparecida: así encontraron el cuerpo de Nancy Godoy
El hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy marca un punto de inflexión en la investigación. El cuerpo de la docente fue encontrado en un lugar complicado
Las autoridades judiciales y policiales concentran sus esfuerzos en determinar la causa exacta y las circunstancias de su fallecimiento.
El cadáver de Nancy Gody fue localizado semisumergido en un potrero del paraje El Malezal por dos efectivos de la policía provincial que realizaban un patrullaje a caballo. El punto exacto del hallazgo se ubica a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde Godoy se desempeñaba como docente suplente.
Se trata de un área de difícil acceso y con nula conectividad telefónica, características que han complejizado el despliegue de las tareas periciales y las comunicaciones del equipo investigador.
Los fiscales a cargo del caso se trasladaron al sitio para coordinar las diligencias prioritarias, orientadas a preservar la escena y determinar si el lugar del hallazgo corresponde al sitio del hecho o si el cuerpo fue trasladado posteriormente.
Las autoridades confirmaron que ese sector no había sido inspeccionado en los rastrillajes previos. El cuerpo fue derivado al Instituto Médico Forense, donde la autopsia precisarás la data y la causa de la muerte.
La causa cuenta con cinco personas privadas de la libertad. La hipótesis principal señala como presunto autor del femicidio a Ireneo Antonio Zarza, capataz del establecimiento rural.
Mientras que los peones Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, junto a la baqueana Rosa Leguizamón, se encuentran imputados por el delito de encubrimiento. Un quinto involucrado, Ernesto Ezequiel Bordón, permanece detenido bajo la acusación de falso testimonio.
El avance de los peritajes forenses y las pruebas recolectadas en el terreno serán determinantes para esclarecer la mecánica del hecho y definir la situación procesal de cada uno de los acusados.
En pocas palabras
- Hallazgo del cuerpo: el cadáver de la docente Nancy Godoy fue encontrado semisumergido en un potrero.
- Investigación en curso: se busca determinar la causa y circunstancias exactas del fallecimiento.
- Imputados por femicidio: hay cinco personas detenidas, incluyendo al capataz y peones del establecimiento rural.
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