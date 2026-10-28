"No te podés negar porque ya le pagué a tu mamá": el calvario de una nena entregada a sus vecinos

Según consta en el expediente, la madre trasladaba a la nena caminando hasta las viviendas de distintos conocidos del barrio, la dejaba encerrada durante lapsos de aproximadamente media hora y luego regresaba a buscarla. A cambio de facilitar los abusos, la mujer pactaba y cobraba sumas que oscilaban entre los $10.000 y los $50.000.

En su declaración, la víctima relató las intimidaciones que padecía cada vez que intentaba resistirse. Si se negaba a salir de su casa, recibía golpes y amenazas directas por parte de su madre, quien además solía obligarla a comprar estupefacientes en la zona. Cuando intentaba frenar los ultrajes en las casas de los acusados, los hombres la obligaban a callar bajo una frase demoledora: “No te podés negar porque ya le pagué a tu mamá”.

La fuga, el informe pericial y la intervención judicial

El calvario concluyó cuando la joven aprovechó un descuido para escapar del domicilio materno y relatar los padecimientos que sufría ante allegados y autoridades de minoridad. Tras la denuncia, la menor fue puesta a resguardo de inmediato en un hogar de tránsito con medidas de protección interdisciplinarias.

El expediente quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Solange Castelli, bajo la carátula preliminar de explotación del ejercicio de la prostitución y abuso sexual agravado. Los informes psicológicos y de salud mental incorporados a la causa confirmaron graves indicadores de angustia, temor generalizado y una situación de extrema vulnerabilidad psíquica compatible con los abusos crónicos denunciados.

Seis allanamientos y cinco detenciones en Moreno

Con los elementos de prueba y los testimonios recolectados, el Juzgado de Garantías N° 3 de Moreno libró las órdenes para concretar seis allanamientos simultáneos en distintas propiedades del barrio San Alberto de Cuartel V.

Los procedimientos fueron ejecutados por brigadas de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía Bonaerense. En el operativo principal se logró la aprehensión de la madre de la menor, mientras que en los domicilios linderos los uniformados detuvieron a los cuatro hombres acusados de pagar por los abusos:

Pedro Juan Villalba Lugo (52)

Julio César Núñez (57)

Juan Alberto Albornoz (73)

Expedito Hemógenes Carrizo (78)

Los cinco implicados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la fiscal Castelli, a la espera de prestar declaración indagatoria en los tribunales de Moreno-General Rodríguez.