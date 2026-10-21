Intensa búsqueda: qué se sabe del docente jubilado que lleva más de una semana desaparecido

Un importante operativo de rescate se lleva adelante en los cerros tucumanos para dar con el paradero de Raúl Moyano, un docente jubilado de quien no se tienen noticias desde hace más de una semana. Las tareas de rastrillaje se concentran en el cerro Ñuñorco, donde las autoridades sostienen como principal hipótesis que el hombre desaparecido se encuentra aislado y sin posibilidad de movilizarse en una zona de accidentada geografía.
La última vez que lo vieron fue el lunes 12 de octubre, cuando encaró una caminata hacia la cumbre del cerro, emplazada a unos 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Frente a la pérdida total de contacto con el excursionista, su familia acudió a la Policía para formalizar la denuncia por desaparición.
Operativo desplegado y las zonas clave en la búsqueda del docente en el cerro Ñuñorco
De acuerdo con las estimaciones de los investigadores, Moyano habría sufrido una desorientación al momento de emprender el descenso. A esta complicación se le sumaron condiciones climáticas adversas en la montaña, factores que precipitaron su desvío del trayecto trazado originalmente.
A más de ocho días del inicio de las tareas, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Tucumán ratificó la continuidad de los procedimientos a cargo de efectivos de la División Policía Lacustre con asiento en el Destacamento El Mollar. Con la intención de abarcar mayor superficie, los brigadistas extendieron los registros hacia sectores estratégicos como Huerta Vieja, la quebrada de La Laguna, Guasancho y Mota río arriba.
La logística de la búsqueda combina:
- Patrullajes a pie
- Perros adiestrados
- Drones equipados con tecnología de cámaras infrarrojas y visores ópticos.
- Helicóptero de la flota provincial con el objetivo de helitransportar a los equipos de rescate hacia las quebradas de más complejo acceso.
En pocas palabras
- Docente jubilado: buscan intensamente a Raúl Moyano, desaparecido en el cerro Ñuñorco desde el 12 de octubre.
- Operativo de rescate: el rastrillaje se concentra en la zona de accidentada geografía con brigadistas, perros y drones.
- Hipótesis principal: se cree que Moyano se encuentra aislado por desorientación y clima adverso en la montaña.