Intensa búsqueda: qué se sabe del docente jubilado que lleva más de una semana desaparecido

La última vez que lo vieron fue el lunes 12 de octubre, cuando encaró una caminata hacia la cumbre del cerro, emplazada a unos 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Frente a la pérdida total de contacto con el excursionista, su familia acudió a la Policía para formalizar la denuncia por desaparición.

Operativo desplegado y las zonas clave en la búsqueda del docente en el cerro Ñuñorco

De acuerdo con las estimaciones de los investigadores, Moyano habría sufrido una desorientación al momento de emprender el descenso. A esta complicación se le sumaron condiciones climáticas adversas en la montaña, factores que precipitaron su desvío del trayecto trazado originalmente.