Una docente fue arrastrada de los pelos y golpeada por una alumna en plena clase, en una escuela secundaria de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. La agresión ocurrió después de que la profesora le pidiera a la estudiante que guardara su celular y dejara de utilizarlo durante la clase.
El ataque quedó grabado y la docente terminó hospitalizada
El episodio de violencia tuvo lugar el martes 13 de octubre en la Escuela Secundaria 5 “Héroes Nicoleños de Malvinas”, mientras la profesora comunicaba nuevas medidas para regular el uso de teléfonos celulares en el establecimiento. Según la información difundida, la alumna se negó a guardar el dispositivo y, tras la insistencia de la docente, la atacó frente a sus compañeros.
Algunos estudiantes grabaron la agresión y las imágenes se viralizaron en las redes sociales. En los videos se observa cómo la profesora queda tendida en el piso mientras la alumna la arrastra de los pelos y la golpea. Debido a las lesiones sufridas, la docente debió recibir atención médica y fue hospitalizada.
Tras el hecho, gremios y agrupaciones docentes expresaron su repudio y reclamaron medidas de protección y prevención de la violencia en las escuelas. Además, surgieron denuncias sobre un supuesto pedido de las autoridades de la institución para que docentes y estudiantes eliminaran los videos del ataque, una situación que continúa bajo investigación.
En pocas palabras
- Docente agredida: una profesora fue atacada por una alumna en plena clase en San Nicolás de los Arroyos.
- Motivo del ataque: la estudiante reaccionó violentamente cuando se le pidió que guardara el celular.
- Consecuencias: la docente debió ser hospitalizada y gremios repudiaron el hecho reclamando medidas.