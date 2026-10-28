Una docente fue arrastrada de los pelos y golpeada por una alumna en plena clase

El ataque quedó grabado y la docente terminó hospitalizada

El episodio de violencia tuvo lugar el martes 13 de octubre en la Escuela Secundaria 5 “Héroes Nicoleños de Malvinas”, mientras la profesora comunicaba nuevas medidas para regular el uso de teléfonos celulares en el establecimiento. Según la información difundida, la alumna se negó a guardar el dispositivo y, tras la insistencia de la docente, la atacó frente a sus compañeros.

Algunos estudiantes grabaron la agresión y las imágenes se viralizaron en las redes sociales. En los videos se observa cómo la profesora queda tendida en el piso mientras la alumna la arrastra de los pelos y la golpea. Debido a las lesiones sufridas, la docente debió recibir atención médica y fue hospitalizada.