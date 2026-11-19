El fallo fue unánime de los tres jueces de la Corte: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti,

Cómo se calcularán las subas a partir de ahora

La decisión de la Corte se dictó en el marco de una causa iniciada por una afiliada a una prepaga cuya cuota había sufrido un incremento de 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 tras la entrada en vigencia del decreto.

Al revisar el expediente, el máximo tribunal revocó un tramo de la sentencia previa de la Cámara Federal de La Plata que había dispuesto atar los futuros aumentos de manera automática al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En su lugar, ordenó que las subas vuelvan a regirse por los criterios previstos en la ley 26.682:

Autorización previa: las compañías deberán presentar cada pedido de aumento ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

las compañías deberán presentar cada pedido de aumento ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Revisión técnica: El organismo oficial deberá evaluar la estructura de costos de las empresas y realizar un cálculo actuarial razonable antes de habilitar cualquier ajuste.

El organismo oficial deberá evaluar la de las empresas y realizar un razonable antes de habilitar cualquier ajuste. Alcance del fallo: los jueces aclararon que la declaración de inconstitucionalidad recae exclusivamente sobre los artículos 267 y 269, “sin emitir opinión ni juzgar la validez del resto del DNU 70/2023”.

La Superintendencia de Servicios de Salud tendrá que retomar los controles a las prepagas cuando quieran aumentar las cuotas. Foto: archivo

Impacto en otras causas y rechazo del sector privado

Aunque la sentencia resuelve un caso particular, el pronunciamiento sienta un precedente clave con efecto directo sobre unas 500 causas similares que aguardaban definición en el máximo tribunal, además de abrir la puerta a nuevos reclamos judiciales de usuarios por la devolución de importes cobrados durante el período de desregulación.

Desde el sector empresario, la Unión Argentina de Salud (UAS) criticó con dureza la medida. Su titular, Hugo Magonza, advirtió que el regreso a los controles estatales abre “una brecha enorme para la judicialización” y sostuvo que la decisión compromete el financiamiento de las prestadoras.