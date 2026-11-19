La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que las empresas de medicina prepaga ya no podrán aplicar aumentos en sus cuotas sin autorización previa del dobierno nacional, al declarar inconstitucionales los artículos del DNU 70/2023 de Javier Milei que habían eliminado el control estatal sobre los aranceles del sector.
El fallo, firmado de manera unánime por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, restituye a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) la facultad de fiscalizar y aprobar los incrementos de los planes médicos antes de que lleguen a las facturas de los afiliados.
Los magistrados cuestionaron los fundamentos utilizados por el Poder Ejecutivo para desregular el mercado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia. Según remarcaron, “no basta con invocar una emergencia genérica” y advirtieron que el gobierno no demostró una necesidad ni urgencia concreta que justificara suprimir los mecanismos de control estatal sobre las tarifas de salud.
Cómo se calcularán las subas a partir de ahora
La decisión de la Corte se dictó en el marco de una causa iniciada por una afiliada a una prepaga cuya cuota había sufrido un incremento de 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 tras la entrada en vigencia del decreto.
Al revisar el expediente, el máximo tribunal revocó un tramo de la sentencia previa de la Cámara Federal de La Plata que había dispuesto atar los futuros aumentos de manera automática al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En su lugar, ordenó que las subas vuelvan a regirse por los criterios previstos en la ley 26.682:
- Autorización previa: las compañías deberán presentar cada pedido de aumento ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
- Revisión técnica: El organismo oficial deberá evaluar la estructura de costos de las empresas y realizar un cálculo actuarial razonable antes de habilitar cualquier ajuste.
- Alcance del fallo: los jueces aclararon que la declaración de inconstitucionalidad recae exclusivamente sobre los artículos 267 y 269, “sin emitir opinión ni juzgar la validez del resto del DNU 70/2023”.
Impacto en otras causas y rechazo del sector privado
Aunque la sentencia resuelve un caso particular, el pronunciamiento sienta un precedente clave con efecto directo sobre unas 500 causas similares que aguardaban definición en el máximo tribunal, además de abrir la puerta a nuevos reclamos judiciales de usuarios por la devolución de importes cobrados durante el período de desregulación.
Desde el sector empresario, la Unión Argentina de Salud (UAS) criticó con dureza la medida. Su titular, Hugo Magonza, advirtió que el regreso a los controles estatales abre “una brecha enorme para la judicialización” y sostuvo que la decisión compromete el financiamiento de las prestadoras.
En pocas palabras
- Corte Suprema: declaró inconstitucionales los artículos del DNU 70/2023 que eliminaron el control estatal sobre las prepagas.
- Aumentos: las empresas de medicina prepaga necesitarán autorización previa del gobierno para subir las cuotas.
- Normativa: se restituye la facultad de la Superintendencia de Servicios de Salud para fiscalizar y aprobar incrementos.