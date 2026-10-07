Un fatal accidente ocurrido en el departamento de Luján de Cuyo, Mendoza, el martes por la noche, se cobró una nueva vida. La tragedia se registró sobre el cruce de Brandsen y Costa Flores, cuando un hombre chocó con su moto de manera frontal contra una camioneta.
Quién es el hombre chocó con su moto en Luján y la tragedia le arrebató la vida en segundos
La tragedia ocurrió sobre el cruce de Brandsen y Costa Flores, de Luján de Cuyo, donde el choque entre una moto y una camioneta dejó a un muerto
La violencia del choque generó momentos de desesperación entre los testigos y automovilistas que transitaban por la zona, quienes llamaron de inmediato a la ambulancia y a la Policía.
Minutos después, arribaron profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Pese a que los médicos le realizaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar durante varios minutos, la gravedad de los traumatismos provocó su deceso en el mismo sitio del accidente.
Tragedia en moto: quién era el hombre que murió
La víctima fatal fue identificada por las autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad como Cristian Castro, un joven de 24 años domiciliado en Luján de Cuyo.
La moto del hombre que murió era una Rouser 200cc, mientras que el joven de 18 años que conducía la camioneta marca Fiar Strada.
La triste noticia conmocionó a sus familiares y amigos, quienes expresaron su profundo dolor y consternación en redes sociales ante la repentina e irreparable pérdida del muchacho.
Cómo fue la tragedia en Luján
De acuerdo con las actuaciones policiales a cargo de la Comisaría 48ª de Agrelo, el accidente se desencadenó cuando Castro circulaba al mando de una moto por calle Brandsen, de Este a Oeste, mientras que la camioneta lo hacía en sentido contrario.
Por causas que aún son materias de investigación, la moto y la camioneta terminaron chocando de frente, con un saldo fatal.
Apenas sucedió el accidente entre la moto y la camioneta, la escena de la tragedia se llenó de vecinos y personas que pasaban por la transitada calle de Luján de Cuyo y se detuvieron para prestar ayuda.