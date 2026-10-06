Un motociclista murió este martes por la noche tras protagonizar un accidente con una camioneta en la esquina de Brandsen y Costa Flores, en Luján.
Incidente vial
Accidente fatal en Luján: murió un motociclista tras chocar contra una camioneta
El accidente ocurrió cerca de las 20.30 en Brandsen y Costa Flores. Cuando llegó la ambulancia del SEC, el conductor de la moto se encontraba sin signos vitales
El siniestro ocurrió cerca de las 20.35 y fue reportado a la línea de Emergencias. Al llegar, personal policial encontró al conductor de la moto tendido sobre el asfalto y sin signos vitales. Se solicitó la presencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató la muerte del motociclista.
La investigación quedó en manos de la Comisaría 48° y la causa fue caratulada como homicidio culposo.
En pocas palabras
- Accidente fatal: Un motociclista murió tras chocar contra una camioneta en Luján.
- Sin signos vitales: El conductor de la moto yacía en el asfalto al llegar la asistencia médica.
- Causa judicial: La investigación del siniestro fue caratulada como homicidio culposo.
Resumen generado por Thinkindot AI