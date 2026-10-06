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Incidente vial

Accidente fatal en Luján: murió un motociclista tras chocar contra una camioneta

El accidente ocurrió cerca de las 20.30 en Brandsen y Costa Flores. Cuando llegó la ambulancia del SEC, el conductor de la moto se encontraba sin signos vitales

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Un motociclista murió luego de que su moto impactara contra una camioneta. 

Un motociclista murió luego de que su moto impactara contra una camioneta. 

Un motociclista murió este martes por la noche tras protagonizar un accidente con una camioneta en la esquina de Brandsen y Costa Flores, en Luján.

El siniestro ocurrió cerca de las 20.35 y fue reportado a la línea de Emergencias. Al llegar, personal policial encontró al conductor de la moto tendido sobre el asfalto y sin signos vitales. Se solicitó la presencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató la muerte del motociclista.

La investigación quedó en manos de la Comisaría 48° y la causa fue caratulada como homicidio culposo.

En pocas palabras

  • Accidente fatal: Un motociclista murió tras chocar contra una camioneta en Luján.
  • Sin signos vitales: El conductor de la moto yacía en el asfalto al llegar la asistencia médica.
  • Causa judicial: La investigación del siniestro fue caratulada como homicidio culposo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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