Accidente fatal en Luján: murió un motociclista tras chocar contra una camioneta

El siniestro ocurrió cerca de las 20.35 y fue reportado a la línea de Emergencias. Al llegar, personal policial encontró al conductor de la moto tendido sobre el asfalto y sin signos vitales. Se solicitó la presencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató la muerte del motociclista.

La investigación quedó en manos de la Comisaría 48° y la causa fue caratulada como homicidio culposo.