En un incendio le robaron la bicicleta a un bombero y 6 autos fueron afectados por el fuego

El incendio se propagó por los fondos de las propiedades, no por el frente. Las causas están bajo peritaje.

El dueño del taller se descompensó al ver los daños

Los 5 vehículos que quedaron completamente quemados estaban en reparación en el taller. Su dueño, que durante la mañana trabaja como empleado de la Municipalidad de Luján, recibió el aviso de su esposa y acudió al lugar.

Según relató una familiar, el hombre sufrió una descompensación al encontrarse con el establecimiento y los vehículos incendiados.

“Ahora está un poquito mejor. Durante la mañana, él es empleado de la Municipalidad de Luján. Su señora le avisó sobre lo que estaba pasando y cuando él llegó se descompuso”, contó.

La familiar también describió lo que ocurrió al llegar: “Cuando ingresó a la casa sintió dos explosiones, y al encontrar el taller y los vehículos incendiados, sufrió una crisis nerviosa”.

Fue a ayudar y le robaron la bicicleta

Entre quienes acudieron a colaborar estaba Alejo García, bombero de Luján. Había dejado su bicicleta apoyada para sumarse a las tareas y se la sustrajeron.

“Me levanté, vi el mensaje del incendio y me vine para colaborar. La bicicleta era el transporte que yo utilizaba para ir al cuartel”, explicó.

Su testimonio sumó otra pérdida a una mañana marcada por el fuego: la del medio que usaba para acudir a su labor como bombero.

El incendio fue controlado y se investigan las causas

Gustavo Fraccaro, de Defensa Civil de Luján, confirmó que el incendio fue controlado por bomberos del Cuartel Central y de Luján. En el operativo colaboraron regadoras del municipio, efectivos policiales y personal de Tránsito y de Defensa Civil.

El fuego afectó los fondos de 2 inmuebles: uno con una carpintería y otro con un taller mecánico. Durante la mañana, el tránsito en la zona se encontraba afectado y se realizaban los peritajes para establecer cómo comenzó el siniestro.