Alejo García se levantó, vio el mensaje que alertaba sobre un incendio en Luján de Cuyo y salió para colaborar. Cuando llegó, dejó su bicicleta apoyada y se sumó al trabajo. Alguien se la robó. Mientras los bomberos combatían las llamas que afectaron una carpintería y un taller mecánico, uno de ellos perdió el transporte que utilizaba para llegar al cuartel.
En un incendio le robaron la bicicleta a un bombero y 6 autos fueron afectados por el fuego
El fuego alcanzó una carpintería y un taller mecánico de Luján. Un bombero sufrió el robo del transporte que usaba para ir al cuartel
El incendio se produjo alrededor de las 9 de este viernes en calle Alberti, entre Patricias y Guiñazú, a unas diez cuadras al norte de la plaza departamental. Según reportó desde el lugar el periodista Pablo Gamba, de radio Nihuil, el fuego dejó 5 autos completamente quemados y otro con daños parciales.
Las primeras reconstrucciones señalaron que las llamas habrían comenzado en una carpintería por un posible desperfecto eléctrico. Desde allí avanzaron hacia el inmueble vecino, donde funcionaba el taller mecánico.
El incendio se propagó por los fondos de las propiedades, no por el frente. Las causas están bajo peritaje.
El dueño del taller se descompensó al ver los daños
Los 5 vehículos que quedaron completamente quemados estaban en reparación en el taller. Su dueño, que durante la mañana trabaja como empleado de la Municipalidad de Luján, recibió el aviso de su esposa y acudió al lugar.
Según relató una familiar, el hombre sufrió una descompensación al encontrarse con el establecimiento y los vehículos incendiados.
“Ahora está un poquito mejor. Durante la mañana, él es empleado de la Municipalidad de Luján. Su señora le avisó sobre lo que estaba pasando y cuando él llegó se descompuso”, contó.
La familiar también describió lo que ocurrió al llegar: “Cuando ingresó a la casa sintió dos explosiones, y al encontrar el taller y los vehículos incendiados, sufrió una crisis nerviosa”.
Fue a ayudar y le robaron la bicicleta
Entre quienes acudieron a colaborar estaba Alejo García, bombero de Luján. Había dejado su bicicleta apoyada para sumarse a las tareas y se la sustrajeron.
“Me levanté, vi el mensaje del incendio y me vine para colaborar. La bicicleta era el transporte que yo utilizaba para ir al cuartel”, explicó.
Su testimonio sumó otra pérdida a una mañana marcada por el fuego: la del medio que usaba para acudir a su labor como bombero.
El incendio fue controlado y se investigan las causas
Gustavo Fraccaro, de Defensa Civil de Luján, confirmó que el incendio fue controlado por bomberos del Cuartel Central y de Luján. En el operativo colaboraron regadoras del municipio, efectivos policiales y personal de Tránsito y de Defensa Civil.
El fuego afectó los fondos de 2 inmuebles: uno con una carpintería y otro con un taller mecánico. Durante la mañana, el tránsito en la zona se encontraba afectado y se realizaban los peritajes para establecer cómo comenzó el siniestro.
En pocas palabras
- Incendio en Luján: afectó una carpintería y un taller mecánico, quemando 6 autos.
- Robo al bombero: mientras combatía el fuego, le sustrajeron la bicicleta que usaba para ir al cuartel.
- Víctimas: el dueño del taller sufrió una descompensación al ver los daños.