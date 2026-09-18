Evacuaron la Universidad de Mendoza tras un mensaje con amenazas

A media mañana de este viernes docentes y estudiantes se preguntaban cuándo iban a poder recuperar sus pertenencias, que quedaron adentro del edificio. Tras la inspección de la Brigada de Explosivos, volvieron a abrirse las puertas de la institución para que la gente retirara mochilas, camperas, etc.

De todas maneras, por orden de la Fiscalía que realiza la investigación del caso no habrá clases durante toda la jornada.