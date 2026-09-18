La Universidad de Mendoza, ubicada en Boulogne Sur Mer y Arístides Villanueva de Ciudad, suspendió las actividades presenciales a causa de un mensaje con amenazas hacia la comunidad educativa.
Actividad suspendida
Evacuaron la Universidad de Mendoza tras un mensaje con amenazas
Un mensaje hablaba de un ataque a esa casa de estudios, por lo que se convocó a especialistas para que buscaran explosivos
A media mañana de este viernes docentes y estudiantes se preguntaban cuándo iban a poder recuperar sus pertenencias, que quedaron adentro del edificio. Tras la inspección de la Brigada de Explosivos, volvieron a abrirse las puertas de la institución para que la gente retirara mochilas, camperas, etc.
De todas maneras, por orden de la Fiscalía que realiza la investigación del caso no habrá clases durante toda la jornada.
En pocas palabras
- Universidad de Mendoza: evacuaron la institución tras un mensaje con amenazas a la comunidad educativa.
- Suspensión de actividades: se cancelaron las clases presenciales por orden de la Fiscalía.
- Reapertura: tras la inspección de la Brigada de Explosivos, se permitió el retiro de pertenencias.
Resumen generado por Thinkindot AI