Un motociclista murió esta tarde cuando fue atropellado por una camioneta,en la zona de calle Profesor Mathus y Los Colonos, zona de El Bermejo, en Guaymallén. El conductor de la camioneta Ford Ranger, un hombre de 48 años, intentaba entrar a un club en donde funciona canchas de fútbol, y no vio al hombre que conducía la moto, embistiéndolo y quedó imputado.
Accidente fatal
Un motociclista de 22 años murió luego de ser atropellado por una camioneta en Guaymallén
El conductor de la moto circulaba por la calle Mathus, cuando fue embestido por una camioneta. El hombre murió en el acto
Un llamado al SEO dio cuenta de lo ocurrido, y hasta el lugar llegó una ambulancia del SEC. El personal médico comprobó que el motociclista estaba ya sin vida.
El conductor de la moto viajaba con otra persona, que fue diagnosticada por politraumatismos y derivada al hospital Central.
Producto de las heridas, el motociclista murió en el sitio del accidente.
La investigación fue abordada por la Policía Científica, Policía Vial y la comisaría 57° de Bermejo.
En pocas palabras
- Motociclista murió: Atropellado por una camioneta en Guaymallén.
- Circunstancias del accidente: El conductor de la camioneta intentaba ingresar a un club y no vio al motociclista.
- Acompañante herido: Otra persona que viajaba en la moto sufrió politraumatismos y fue derivada al hospital.
Resumen generado por Thinkindot AI