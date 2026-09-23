Un motociclista de 22 años murió luego de ser atropellado por una camioneta en Guaymallén

Un llamado al SEO dio cuenta de lo ocurrido, y hasta el lugar llegó una ambulancia del SEC. El personal médico comprobó que el motociclista estaba ya sin vida.

Cuando la ambulancia del SEC llegó al lugar, el motociclista ya había muerto. Ministerio de Seguridad y Justicia

El conductor de la moto viajaba con otra persona, que fue diagnosticada por politraumatismos y derivada al hospital Central.