Video: la modalidad pellizco con la que dos cajeros de bancos le robaban a sus clientes

Dos excajeros del Banco Nación en Salta, Argentina, fueron condenados a prisión en suspenso por robar dinero a los clientes en la taquilla. Cámaras de seguridad captaron a la pareja cometiendo al menos 18 hurtos al momento de procesar los depósitos.



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El robo bajo la modalidad pellizco

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) el 29 de diciembre de 2023, que puso en conocimiento una serie de faltantes de dinero denunciados por clientes que habían realizado depósitos en la sucursal del Banco Nación de esa localidad de Salta.

La maniobra se dirigía principalmente contra clientes habituales que concurrían a depositar importantes cantidades de efectivo, en especial vinculados con empresas locales. Una vez que los fajos quedaban en poder de la cajera, esta los llevaba hasta una máquina contadora de billetes ubicada en un box contiguo, fuera del campo visual de los depositantes.

La pareja de cajeros condenados por los robos en Salta.

Antes de colocar el dinero en la máquina, la mujer retiraba algunos billetes de los fajos y los ocultaba dentro de un folleto publicitario del propio banco. En otros casos, realizaba la sustracción luego de una primera pasada por el dispositivo.

La disposición de las cajas y un vidrio esmerilado impedían que los clientes observaran el procedimiento. Ante los faltantes, los depositantes asumían que se trataba de un error propio y, en muchos casos, reponían el dinero sin efectuar un reclamo, ni desconfiar de la cajera que tenía una trayectoria de más de 30 años de trabajo en esa sucursal.

El robo fue descubierto el 17 de noviembre de 2023, cuando un compañero de trabajo acudió a la cajera para informarle sobre una gestión interna, pero al ver que atendía a un cliente, esperó a que se desocupe. En esas circunstancias, observó cómo la mujer realizaba la maniobra y sustraía dinero.