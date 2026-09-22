La Justicia de Salta condenó a 2 cajeros del Banco Nación por robar dinero de clientes que concurrían a realizar depósitos bajo la modalidad de pellizco.
Video: la modalidad pellizco con la que dos cajeros de bancos le robaban a sus clientes
La Justicia de Salta condenó a dos cajeros del Banco Nación por cometer casi 20 robos de dinero a sus clientes
Los robos ocurrieron en la sucursal bancaria de Orán a mediados de 2023 y la prueba más importante de juicio fue que los delincuentes quedaron filmados.
La cajera Silvia Verónica Castro recibió una pena de 2 años de prisión en suspenso, mientras que su pareja Fernando Horacio Arias fue condenado a 6 meses, también en suspenso. Ambos fueron declarados responsables por el delito de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. El tribunal tuvo por acreditados 18 robos.
El robo bajo la modalidad pellizco
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) el 29 de diciembre de 2023, que puso en conocimiento una serie de faltantes de dinero denunciados por clientes que habían realizado depósitos en la sucursal del Banco Nación de esa localidad de Salta.
La maniobra se dirigía principalmente contra clientes habituales que concurrían a depositar importantes cantidades de efectivo, en especial vinculados con empresas locales. Una vez que los fajos quedaban en poder de la cajera, esta los llevaba hasta una máquina contadora de billetes ubicada en un box contiguo, fuera del campo visual de los depositantes.
Antes de colocar el dinero en la máquina, la mujer retiraba algunos billetes de los fajos y los ocultaba dentro de un folleto publicitario del propio banco. En otros casos, realizaba la sustracción luego de una primera pasada por el dispositivo.
La disposición de las cajas y un vidrio esmerilado impedían que los clientes observaran el procedimiento. Ante los faltantes, los depositantes asumían que se trataba de un error propio y, en muchos casos, reponían el dinero sin efectuar un reclamo, ni desconfiar de la cajera que tenía una trayectoria de más de 30 años de trabajo en esa sucursal.
El robo fue descubierto el 17 de noviembre de 2023, cuando un compañero de trabajo acudió a la cajera para informarle sobre una gestión interna, pero al ver que atendía a un cliente, esperó a que se desocupe. En esas circunstancias, observó cómo la mujer realizaba la maniobra y sustraía dinero.
En pocas palabras
- Condena a cajeros: dos empleados del Banco Nación en Salta fueron condenados por robar dinero a clientes mediante la modalidad de pellizco.
- Modus operandi: los cajeros sustraían fajos de billetes antes de contarlos, aprovechando un vidrio esmerilado que impedía la visión de los clientes.
- Descubrimiento: el robo fue evidenciado gracias a grabaciones de seguridad y a la observación de un compañero de trabajo de uno de los implicados.