Volcó borracho en el Acceso Sur y lo filmaron protagonizando una curiosa escena

Testigos señalaron que al bajar del automóvil, el sujeto intentó reacomodarlo empujándolo en soledad. Parte de la situación quedó filmada.

Alcholemia positiva y multa para el conductor que volcó en Acceso Sur

Personal policial de la Comisaría 37ª intervino en el lugar y también se hizo presente personal de Tránsito de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Los agentes realizaron el correspondiente dosaje de alcohol en sangre, que arrojó resultado positivo con 1,55 g/L.

Volcó en el Acceso Sur y cayó en la colectora. Iba borracho, con 1,55 litros de alcohol en sangre. Foto: Matías Pascualetti

Ante esto, se inició el correspondiente proceso contravencional contra el conductor.