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Alcoholemia positiva

Volcó borracho en el Acceso Sur y lo filmaron protagonizando una curiosa escena

Un hombre de 46 años sufrió un accidente en soledad en Acceso Sur y Sarmiento, de Godoy Cruz. La alcoholemia le dio positiva

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Volcó borracho en el Acceso Sur y así terminó el auto. Foto: Matías Pascualetti

Volcó borracho en el Acceso Sur y así terminó el auto. Foto: Matías Pascualetti

Un hombre de 46 años terminó volcando con su auto durante la madrugada de este sábado en el Acceso Sur, en Godoy Cruz. La Policía comprobó que estaba borracho: el dosaje le dio 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió cerca de las 0.40, en la zona del Acceso Sur y Sarmiento. Según informaron desde la Policía, varios llamados al 911 alertaron sobre un vuelco en solitario.

El conductor circulaba en un Volkswagen Gol hacia el sur y, al tomar la colectora oeste, mordió la banquina, perdió el dominio del vehículo y terminó volcando.

Testigos señalaron que al bajar del automóvil, el sujeto intentó reacomodarlo empujándolo en soledad. Parte de la situación quedó filmada.

Alcholemia positiva y multa para el conductor que volcó en Acceso Sur

Personal policial de la Comisaría 37ª intervino en el lugar y también se hizo presente personal de Tránsito de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Los agentes realizaron el correspondiente dosaje de alcohol en sangre, que arrojó resultado positivo con 1,55 g/L.

Volcó en el Acceso Sur y cayó en la colectora. Iba borracho, con 1,55 litros de alcohol en sangre.

Volcó en el Acceso Sur y cayó en la colectora. Iba borracho, con 1,55 litros de alcohol en sangre.

Ante esto, se inició el correspondiente proceso contravencional contra el conductor.

En pocas palabras

  • Vuelco en solitario: un hombre de 46 años volcó su auto en el Acceso Sur y Sarmiento.
  • Alcoholemia positiva: el conductor registró 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre.
  • Consecuencias legales: se inició un proceso contravencional contra el conductor por la infracción.
Resumen generado por Thinkindot AI

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