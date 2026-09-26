Un hombre de 46 años terminó volcando con su auto durante la madrugada de este sábado en el Acceso Sur, en Godoy Cruz. La Policía comprobó que estaba borracho: el dosaje le dio 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre.
Volcó borracho en el Acceso Sur y lo filmaron protagonizando una curiosa escena
Un hombre de 46 años sufrió un accidente en soledad en Acceso Sur y Sarmiento, de Godoy Cruz. La alcoholemia le dio positiva
El hecho ocurrió cerca de las 0.40, en la zona del Acceso Sur y Sarmiento. Según informaron desde la Policía, varios llamados al 911 alertaron sobre un vuelco en solitario.
El conductor circulaba en un Volkswagen Gol hacia el sur y, al tomar la colectora oeste, mordió la banquina, perdió el dominio del vehículo y terminó volcando.
Testigos señalaron que al bajar del automóvil, el sujeto intentó reacomodarlo empujándolo en soledad. Parte de la situación quedó filmada.
Alcholemia positiva y multa para el conductor que volcó en Acceso Sur
Personal policial de la Comisaría 37ª intervino en el lugar y también se hizo presente personal de Tránsito de la Municipalidad de Godoy Cruz.
Los agentes realizaron el correspondiente dosaje de alcohol en sangre, que arrojó resultado positivo con 1,55 g/L.
Ante esto, se inició el correspondiente proceso contravencional contra el conductor.
En pocas palabras
- Vuelco en solitario: un hombre de 46 años volcó su auto en el Acceso Sur y Sarmiento.
- Alcoholemia positiva: el conductor registró 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre.
- Consecuencias legales: se inició un proceso contravencional contra el conductor por la infracción.