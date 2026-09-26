La Fiscalía Federal de Mar del Plata solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra una banda de 4 personas acusadas de facilitar la inmigración ilegal desde Medio Oriente.
La banda que será juzgada por favorecer la inmigración ilegal desde Medio Oriente
La banda estaría conformada por una ciudadana siria, un tunecino, un marroquí y un argentino
La banda estaría conformada por una ciudadana siria de 53 años acusada de facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio. También un tunecino de 33 años y un marroquí de 51 deberán responder cómo partícipes necesarios del mismo delito. Por último, un argentino de 62 deberá hacerlo como partícipe secundario.
De acuerdo con la pesquisa, los acusados habrían conformado “una banda dedicada a promover y facilitar con habitualidad la permanencia ilegal de extranjeros en territorio argentino, en particular y en principio de origen árabe, sin descartar personas de otra nacionalidad, a cambio de percibir una suma dineraria por la realización de tales actos, al menos desde el año 2022 hasta el 13 de noviembre de 2025”.
La banda que traía inmigrantes
La causa contra la banda comenzó en marzo de 2024, por una denuncia respecto a un ciudadano egipcio que ingresó a la Argentina en noviembre de 2022 y pidió su admisión como “refugiado”. Según la información original, ese hombre tendría vínculos con un exagente operativo de la organización Al-Qaeda.
Meses después, el ciudadano egipcio radicó en Mar del Plata el trámite para obtener la ciudadanía y declaró como familiar a su cónyuge, una mujer domiciliada en esa ciudad balnearia. También se determinó que el hombre trabajaba para el ciudadano marroquí imputado.
Se determinó que se trataría de una banda delictiva integrada por personas originarias de Medio Oriente -nacionalizadas argentinas- que habría intervenido en distintas maniobras destinadas a facilitar el ingreso, permanencia y radicación de ciudadano extranjeros en el país, a cambio del pago de sumas de dinero.
Entre esas maniobras se detectaron la simulación de matrimonios con argentinos para iniciar trámites de residencia y acceder a la ciudadanía, y la provisión de rutas de acceso a través de pasos fronterizos no habilitados.
También se estableció que la banda mantenía fluidas comunicaciones con individuos radicados en Medio Oriente, que actuaban como puntos de contacto para coordinar los ingresos de ciudadanos extranjeros y realizar las diversas gestiones vinculadas al tráfico ilícito de inmigrantes.
En pocas palabras
- La banda: la Fiscalía Federal de Mar del Plata pidió juicio para cuatro personas acusadas de facilitar la inmigración ilegal.
- Métodos delictivos: simulaban matrimonios y usaban pasos fronterizos no habilitados para ingresar extranjeros.
- Origen y conexiones: los implicados tendrían vínculos con personas de Medio Oriente y Al-Qaeda.