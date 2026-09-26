La banda que será juzgada por favorecer la inmigración ilegal desde Medio Oriente

Las armas de fuego que le encontraron a los integrantes de la banda.

La banda que traía inmigrantes

La causa contra la banda comenzó en marzo de 2024, por una denuncia respecto a un ciudadano egipcio que ingresó a la Argentina en noviembre de 2022 y pidió su admisión como “refugiado”. Según la información original, ese hombre tendría vínculos con un exagente operativo de la organización Al-Qaeda.

Meses después, el ciudadano egipcio radicó en Mar del Plata el trámite para obtener la ciudadanía y declaró como familiar a su cónyuge, una mujer domiciliada en esa ciudad balnearia. También se determinó que el hombre trabajaba para el ciudadano marroquí imputado.

Se determinó que se trataría de una banda delictiva integrada por personas originarias de Medio Oriente -nacionalizadas argentinas- que habría intervenido en distintas maniobras destinadas a facilitar el ingreso, permanencia y radicación de ciudadano extranjeros en el país, a cambio del pago de sumas de dinero.

La Policía cuando realizó uno de los allanamientos de la banda.

Entre esas maniobras se detectaron la simulación de matrimonios con argentinos para iniciar trámites de residencia y acceder a la ciudadanía, y la provisión de rutas de acceso a través de pasos fronterizos no habilitados.

También se estableció que la banda mantenía fluidas comunicaciones con individuos radicados en Medio Oriente, que actuaban como puntos de contacto para coordinar los ingresos de ciudadanos extranjeros y realizar las diversas gestiones vinculadas al tráfico ilícito de inmigrantes.