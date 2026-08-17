Murieron las dos jóvenes y ahora son tres las víctimas fatales del trágico accidente en Maipú

¿Cómo fue el violento accidente en la Ruta 60?

El conductor de la Volkswagen CrossFox, Martín Omar Tillar, sufrió lesiones y fue derivado al Hospital Lagomaggiore para su atención médica. Por su parte, los 4 acompañantes debieron ser diagnosticados y trasladados a los centros asistenciales Perrupato y Central con diferentes grados de politraumatismos.

La primera víctima fue Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años, apodado "Chacha", quien falleció camino hacia el Hospital Central.

Tillar viajaba acompañado por su pareja, Florencia Bettalemmi (42); su hermana Ariadna Tillar (54) y sus dos sobrinas Rosario y Juana Masó, de 19 y 20 años, respectivamente.

De acuerdo con una testigo, Tillar quiso adelantarse a un vehículo que venía por la misma vía y terminó embistiendo de frente al Peugeot 504 conducido por Fernández Mercau.

En total se enviaron 6 ambulancias para asistir a las víctimas del choque frontal en la Ruta 60. El despliegue médico permitió estabilizar a los heridos en el sitio antes de activar los traslados pertinentes hacia las distintas guardias médicas de la provincia.

Murieron dos jóvenes que estaban internadas y ahora son 3 las víctimas fatales del accidente en Ruta 60.

La situación de los sobrevivientes e investigación judicial

Tras la confirmación del deceso de Juana y Rosario Masó en el Hospital Central, los equipos médicos continúan monitoreando el estado de salud de las otras personas involucradas en el siniestro, entre los que se encuentra la conductora del rodado.

La investigación del caso quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, bajo la órbita de la fiscalía de Tránsito.