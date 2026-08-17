La tragedia vial ocurrida este fin de semana en la Ruta 60, en el departamento de Maipú, se cobró dos vidas más. En las últimas horas, las autoridades del Hospital Central confirmaron el fallecimiento de Juana Masó, de 20 años, una de las jóvenes que permanecía internada en grave estado tras el violento vuelco de un vehículo.
Murieron las dos jóvenes y ahora son tres las víctimas fatales del trágico accidente en Maipú
El accidente se produjo a un kilómetro al oeste de la Variante de Palmira e involucró a dos autos: un Peugeot 504 y una Volkswagen CrossFox.
Juana sufrió un paro cardiorrespiratorio horas después de ser operada en el nosocomio capitalino. Por otro lado, también se confirmó que Rosario Masó, de 19 años, sufrió este lunes muerte cerebral en el Hospital Central.
De esta manera, el trágico saldo del accidente asciende a tres personas fallecidas. La primera víctima fue Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años, apodado "Chacha", quien falleció camino hacia el Hospital Central.
¿Cómo fue el violento accidente en la Ruta 60?
El conductor de la Volkswagen CrossFox, Martín Omar Tillar, sufrió lesiones y fue derivado al Hospital Lagomaggiore para su atención médica. Por su parte, los 4 acompañantes debieron ser diagnosticados y trasladados a los centros asistenciales Perrupato y Central con diferentes grados de politraumatismos.
Tillar viajaba acompañado por su pareja, Florencia Bettalemmi (42); su hermana Ariadna Tillar (54) y sus dos sobrinas Rosario y Juana Masó, de 19 y 20 años, respectivamente.
De acuerdo con una testigo, Tillar quiso adelantarse a un vehículo que venía por la misma vía y terminó embistiendo de frente al Peugeot 504 conducido por Fernández Mercau.
En total se enviaron 6 ambulancias para asistir a las víctimas del choque frontal en la Ruta 60. El despliegue médico permitió estabilizar a los heridos en el sitio antes de activar los traslados pertinentes hacia las distintas guardias médicas de la provincia.
La situación de los sobrevivientes e investigación judicial
Tras la confirmación del deceso de Juana y Rosario Masó en el Hospital Central, los equipos médicos continúan monitoreando el estado de salud de las otras personas involucradas en el siniestro, entre los que se encuentra la conductora del rodado.
La investigación del caso quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, bajo la órbita de la fiscalía de Tránsito.
En pocas palabras
- Triple fatalidad: murieron Juana y Rosario Masó, por lo que son 3 las víctimas fatales del trágico accidente en la Ruta 60 de Maipú.
- Las víctimas: el siniestro vial, que involucró a un Peugeot 504 y una Volkswagen CrossFox, ya había causado la muerte de Oscar Aníbal Fernández Mercau.
- Investigación en curso: la Oficina Fiscal de Maipú investiga las circunstancias del choque frontal que ocurrió a un kilómetro al Oeste de la Variante de Palmira.