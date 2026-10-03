Miguel Serralta habló de candidaturas del PJ en Maipú: "Estoy preparado para ser intendente"

Serralta aseguró que está preparado para dirigir Maipú

“Sí estoy dispuesto a asumir una responsabilidad tan importante, les digo que tengo experiencia, me siento capaz, estoy preparado y sigo preparándome”, escribió Serralta.

El dirigente también señaló que, en caso de asumir una función de gobierno, buscaría hacerlo acompañado por equipos y con una dinámica basada en la escucha. "Siempre entendí que nadie gobierna solo”, sostuvo.

Al mismo tiempo, intentó mantener abierta la definición electoral. Dijo que dentro del espacio hay dirigentes jóvenes con capacidad para conducir Maipú y que respeta y valora esas alternativas.

Serralta tiene una extensa trayectoria dentro del PJ mendocino. Fue diputado y senador provincial y también se desempeñó como secretario de Gobierno de Maipú. En distintas elecciones integró listas del peronismo y fue identificado históricamente con el sector Azul del justicialismo mendocino.

Un mensaje para Matías Stevanato

En su publicación, Serralta también dejó en claro a quién acompañaría en la discusión provincial. Dijo que respaldaría “con mucha convicción” a Matías Stevanato como candidato a gobernador de Mendoza.

El exlegislador elogió la gestión del actual intendente de Maipú y destacó su “capacidad de gestión, vocación de servicio, experiencia” y lo que, según planteó, puede aportar a la provincia.

Stevanato atraviesa justamente una etapa de creciente exposición dentro del PJ mendocino. El intendente no podrá volver a competir por la jefatura comunal en 2027 y su nombre comenzó a instalarse como una de las alternativas del peronismo para suceder al radical Alfredo Cornejo.

El presidente del PJ de Mendoza, Emir Félix, también manifestó públicamente su preferencia por Stevanato para encabezar una eventual fórmula peronista para la gobernación.

Dos peronistas maipucinos de pura cepa: Matías Stevanato (intendente) y Miguel Serralta (quien afirma que está preparado para serlo). Foto: Archivo

La sucesión de Stevanato ya está en discusión

La situación de Maipú agrega una pieza más al armado del peronismo provincial. Con Stevanato mirando hacia una eventual candidatura provincial, la discusión sobre quién podría sucederlo en el municipio comenzó a tomar forma.

En ese escenario aparece nuevamente Serralta, un dirigente con historia propia dentro del peronismo maipucino y experiencia en la Legislatura y en la gestión municipal.

Por ahora, el dirigente evita hablar de lanzamiento. "Hoy no es tiempo de apresurar candidaturas ni de anteponer nombres”, afirmó.

Sin embargo, su mensaje dejó planteada su posición y es la de estar dispuesto a asumir la responsabilidad de gestionar su departamento.

La definición, según sus propias palabras, todavía queda para más adelante.