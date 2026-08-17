"Vieja de ..., ¿no era que no tenías nada?": una jubilada fue golpeada con una biblia en un robo

De acuerdo con el relato de la mujer, los asaltantes querían efectivo, dólares y oro. Ella les respondió que no tenía esos objetos y, ante la negativa, comenzaron a agredirla.

Según contó un medio local, le pegaron con una biblia y le arrojaron agua mientras uno de los delincuentes permanecía junto a ella y los otros recorrían la vivienda.

Los ladrones finalmente encontraron dinero que la jubilada tenía reservado para afrontar gastos. Fue entonces cuando uno de ellos la increpó: “Vieja de mierda, ¿no era que no tenías nada?”

También se llevaron su celular y la víctima relató que los agresores se burlaron de ella mientras cargaban las pertenencias que habían encontrado.

La mujer contó en declaraciones televisivas que uno de los integrantes de la banda, al que describió como “petiso” y “malo”, era quien impartía las órdenes.

Los tres escaparon por el patio y volvieron a trepar la reja, una secuencia que también quedó registrada por las cámaras.

Tras el asalto, efectivos de la comisaría Sur Segunda de González Catán llegaron al domicilio junto con una ambulancia. Un médico atendió a la víctima, que se encontraba en estado de shock. “Me dijo que tengo que conseguir un psicólogo”, relató la jubilada sobre la asistencia que recibió después del ataque.

“Dentro mío hay un gran dolor. Se llevaron todo, no tengo nada”, expresó la mujer, quien remarcó que tanto ella como su familia son personas de trabajo.

Fuente: noticiasargentinas.com