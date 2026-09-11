Con el acompañamiento de Fundación Grupo América, más de 15.500 pañales fueron reunidos durante la cuarta edición de Expo Bodas & Fiestas, realizada en Espacio Arizu. Las más de 3.000 personas que participaron de la muestra ingresaron con un paquete de pañales, mientras que 40 expositores solidarios también se sumaron con sus aportes.
Fundación Grupo América acompañó la entrega de más de 15.500 pañales al Hospital Notti
La colecta de pañales se realizó durante Expo Bodas & Fiestas con el apoyo de Fundación Grupo América y reunió a miles de asistentes y 40 expositores.
Todo lo reunido tiene hoy un destino concreto: acompañar a las familias que atraviesan distintas situaciones de atención en el Hospital Pediátrico Humberto Notti.
Una necesidad que alcanza a todas las edades
La donación será gestionada por el Departamento de Farmacia del Hospital Notti y estará destinada a las familias que necesitan pañales durante la atención de sus hijos.
La directora del Hospital Pediátrico Humberto Notti, Laura Piovano, explicó que serán utilizados por familias que atraviesan situaciones de internación, tratamientos ambulatorios y también por aquellas que reciben el alta y necesitan llevar este insumo a sus hogares.
La necesidad, sin embargo, va mucho más allá de los bebés y los niños pequeños. También alcanza a pacientes de mayor edad que atraviesan situaciones críticas, incluso niños internados en terapia intensiva, de entre 4 y 15 años, y chicos con trastornos neurológicos que requieren pañales de manera permanente.
“Por ende, la necesidad no se limita al bebito recién nacido de neonatología, sino que estamos hablando de toda la población que se atiende en el hospital”, señaló Piovano.
La directora del Notti destacó además que la donación incluye pañales de distintas medidas, lo que permitirá brindar respuesta a una gran cantidad de familias que son pacientes de la institución.
Una acción que sumó voluntades
Para Fundación Grupo América, el acompañamiento de este tipo de iniciativas forma parte de su compromiso con el Hospital Notti.
“El Notti, siempre lo digo, es nuestro estandarte como hospital de niños, así que donde hay un caso, donde se puede ayudar y colaborar, siempre vamos a estar”, afirmó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.
La colecta implicó además un importante trabajo detrás de escena. Erica Gómez, de Academia Amélie, destacó la tarea realizada por los voluntarios y alumnos de la institución, quienes estuvieron a cargo de recibir, trasladar, embolsar, organizar y contar los pañales durante los días de la Expo.
“Los voluntarios la verdad que hicieron un gran aporte porque fueron todos los que armaron la logística”, señaló Gómez, y destacó especialmente a los alumnos becados que participan de estas actividades con la misión de ayudar y sostener los proyectos solidarios.
La convocatoria también alcanzó a emprendedores que buscaban participar de la Expo. Más de 400 se inscribieron para formar parte de la propuesta y finalmente fueron seleccionados 40 expositores solidarios, quienes realizaron su aporte a través de grandes bolsones de pañales.
El valor de trabajar juntos
La entrega contó también con la presencia de Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, municipio anfitrión del Espacio Arizu, donde se realizó la cuarta edición de Expo Bodas & Fiestas. Desde ese lugar, el jefe comunal acompañó la iniciativa que permitió sumar un propósito solidario a una propuesta que reunió a emprendedores, expositores y miles de asistentes.
“El ingreso ese día al Espacio Arizu era un paquete de pañales”, explicó Costarelli, quien valoró que la Expo pudiera combinar la promoción del emprendedurismo local con una acción destinada a acompañar al Estado provincial en una necesidad concreta.
El intendente también destacó el vínculo de trabajo construido entre el municipio y Fundación Grupo América. “Nos gusta mucho trabajar con la Fundación Grupo América porque tenemos un espacio de interacción donde podemos planificar inversiones conjuntas”, afirmó.
La jornada contó además con el acompañamiento de Azul Antolínez, Reina Nacional de la Vendimia, y Agustina Giacomelli, Virreina Nacional, quienes participaron de la entrega y compartieron un momento con los niños que se encuentran en el hospital.
“Siempre que se trata de los niños tiene un toque especial para nosotras. Nos encantan los niños y acompañar esta entrega ha sido un día muy especial”, expresó Azul.
Agustina, por su parte, destacó la posibilidad de conocer el hospital y acompañar la iniciativa junto a Fundación Grupo América. “Siempre que podamos estar colaborando con lo que podamos, lo vamos a hacer”, afirmó.
Así, los más de 15.500 pañales reunidos durante la Expo Bodas & Fiestas llegan al Notti como resultado de una acción que logró transformar la participación de miles de personas en una ayuda concreta para las familias que necesitan acompañamiento durante la atención de sus hijos.
En pocas palabras
- Donación masiva: más de 15.500 pañales fueron entregados al Hospital Notti gracias a la Expo Bodas & Fiestas y el apoyo de Fundación Grupo América.
- Necesidad amplia: la donación beneficiará a pacientes de todas las edades, desde neonatología hasta terapia intensiva, incluyendo niños con trastornos neurológicos.
- Voluntad solidaria: la colecta movilizó a miles de asistentes, 40 expositores, voluntarios y alumnos, demostrando un fuerte compromiso comunitario.