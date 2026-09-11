Fundación Grupo América acompañó la entrega de más de 15.500 pañales al Hospital Notti

La directora del Hospital Pediátrico Humberto Notti, Laura Piovano, explicó que serán utilizados por familias que atraviesan situaciones de internación, tratamientos ambulatorios y también por aquellas que reciben el alta y necesitan llevar este insumo a sus hogares.

Los más de 15.500 pañales entregados al Hospital Notti incluyen distintas medidas, lo que permitirá acompañar a pacientes de diferentes edades y situaciones de atención. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La necesidad, sin embargo, va mucho más allá de los bebés y los niños pequeños. También alcanza a pacientes de mayor edad que atraviesan situaciones críticas, incluso niños internados en terapia intensiva, de entre 4 y 15 años, y chicos con trastornos neurológicos que requieren pañales de manera permanente.

“Por ende, la necesidad no se limita al bebito recién nacido de neonatología, sino que estamos hablando de toda la población que se atiende en el hospital”, señaló Piovano.

La directora del Notti destacó además que la donación incluye pañales de distintas medidas, lo que permitirá brindar respuesta a una gran cantidad de familias que son pacientes de la institución.

La Reina Nacional de la Vendimia, Azul Antolínez, y la Virreina, Agustina Giacomelli, participaron de la entrega junto a Fundación Grupo América y compartieron un momento con los niños y sus familias. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Una acción que sumó voluntades

Para Fundación Grupo América, el acompañamiento de este tipo de iniciativas forma parte de su compromiso con el Hospital Notti.

“El Notti, siempre lo digo, es nuestro estandarte como hospital de niños, así que donde hay un caso, donde se puede ayudar y colaborar, siempre vamos a estar”, afirmó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

La colecta implicó además un importante trabajo detrás de escena. Erica Gómez, de Academia Amélie, destacó la tarea realizada por los voluntarios y alumnos de la institución, quienes estuvieron a cargo de recibir, trasladar, embolsar, organizar y contar los pañales durante los días de la Expo.

Las soberanas de la Vendimia sumaron su cercanía a la jornada y llevaron alegría a los niños durante su visita al Hospital Notti. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

“Los voluntarios la verdad que hicieron un gran aporte porque fueron todos los que armaron la logística”, señaló Gómez, y destacó especialmente a los alumnos becados que participan de estas actividades con la misión de ayudar y sostener los proyectos solidarios.

La convocatoria también alcanzó a emprendedores que buscaban participar de la Expo. Más de 400 se inscribieron para formar parte de la propuesta y finalmente fueron seleccionados 40 expositores solidarios, quienes realizaron su aporte a través de grandes bolsones de pañales.

El valor de trabajar juntos

La entrega contó también con la presencia de Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, municipio anfitrión del Espacio Arizu, donde se realizó la cuarta edición de Expo Bodas & Fiestas. Desde ese lugar, el jefe comunal acompañó la iniciativa que permitió sumar un propósito solidario a una propuesta que reunió a emprendedores, expositores y miles de asistentes.

“El ingreso ese día al Espacio Arizu era un paquete de pañales”, explicó Costarelli, quien valoró que la Expo pudiera combinar la promoción del emprendedurismo local con una acción destinada a acompañar al Estado provincial en una necesidad concreta.

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz y anfitrión de Expo Bodas & Fiestas, acompañó la entrega junto a Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, y Laura Piovano, directora del Hospital Notti. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El intendente también destacó el vínculo de trabajo construido entre el municipio y Fundación Grupo América. “Nos gusta mucho trabajar con la Fundación Grupo América porque tenemos un espacio de interacción donde podemos planificar inversiones conjuntas”, afirmó.

La jornada contó además con el acompañamiento de Azul Antolínez, Reina Nacional de la Vendimia, y Agustina Giacomelli, Virreina Nacional, quienes participaron de la entrega y compartieron un momento con los niños que se encuentran en el hospital.

La emoción de las familias también estuvo presente durante la visita de las soberanas de la Vendimia, cuya presencia volvió a poner en valor el vínculo cercano que generan con la comunidad. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

“Siempre que se trata de los niños tiene un toque especial para nosotras. Nos encantan los niños y acompañar esta entrega ha sido un día muy especial”, expresó Azul.

Agustina, por su parte, destacó la posibilidad de conocer el hospital y acompañar la iniciativa junto a Fundación Grupo América. “Siempre que podamos estar colaborando con lo que podamos, lo vamos a hacer”, afirmó.

Así, los más de 15.500 pañales reunidos durante la Expo Bodas & Fiestas llegan al Notti como resultado de una acción que logró transformar la participación de miles de personas en una ayuda concreta para las familias que necesitan acompañamiento durante la atención de sus hijos.