Ni Suiza ni Dubai: Italia se está convirtiendo en un refugio para los ultrarricos

Cuando se lanzó, el impuesto era de 100.000 euros al año, pero desde 2024 aumentó a 200.000 euros para los nuevos beneficiarios. El beneficio puede mantenerse durante un máximo de 15 años. La medida transformó la imagen de Italia dentro del mapa europeo de los destinos para grandes patrimonios. Lugares como Milán, el Lago de Como, Toscana, Roma y la Costa Amalfitana comenzaron a atraer a personas con fortunas millonarias que buscan combinar ventajas fiscales con un estilo de vida reconocido mundialmente.

El inesperado giro de Italia: de país con altos impuestos a refugio para los millonarios del mundo

Italia, un país que durante décadas fue asociado con una elevada presión fiscal y la salida de capitales, ahora intenta convertirse en un refugio para quienes concentran algunas de las mayores fortunas del planeta.

El atractivo italiano no se limita a los impuestos. Por otro lado, el país ofrece una combinación de patrimonio histórico, gastronomía, clima, seguridad, conexiones internacionales y un mercado inmobiliario de lujo que, en algunos casos, resulta más accesible que otras ciudades europeas como Londres, París o Mónaco.

Además, Italia se benefició de un fenómeno global: muchos millonarios buscan diversificar sus residencias y trasladar parte de sus actividades fuera de sus países de origen. En ese contexto, ciudades como Milán ganaron importancia como centros financieros y empresariales capaces de competir por inversiones internacionales.

Sin embargo, la llegada de grandes fortunas también generó debate. Mientras el Gobierno italiano destaca que estos residentes aportan consumo, inversión y actividad económica, algunos críticos advierten sobre el impacto en los precios de la vivienda y el riesgo de crear zonas cada vez menos accesibles para la población local.