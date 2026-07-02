Italia apuesta miles de millones para quedarse con el negocio que durante décadas lideró España

El puerto cerró su último balance anual con un récord histórico absoluto al superar por primera vez la barrera de los 4.49 millones de TEUs (contenedores) movilizados. Esto representó un impresionante crecimiento del 14% interanual, consolidándolo indiscutiblemente como el puerto de contenedores más grande de Italia y metiéndolo de lleno en el Top 10 de los centros logísticos más importantes de toda Europa.

La competencia entre España e Italia

El puerto italiano de Gioia Tauro y los puertos españoles de Valencia y Algeciras hacen exactamente el mismo trabajo. Reciben los barcos más grandes del mundo que vienen de Asia, bajan las cajas y las reparten en barcos más chicos por toda Europa. Es asi que compiten a muerte para ver cuál es el "jefe" del Mar Mediterráneo.

Aunque este puerto de Italia no alcanza los niveles de velocidad por barco de Algeciras, la terminal italiana destaca por tener la mejor infraestructura de muelles y calado del Mediterráneo central, lo que le da una ventaja estructural única para barcos de gran tamaño. Es fundamental ya que conecta directamente el flujo comercial que proviene de Asia (a través del Canal de Suez) con los principales mercados de Europa, el norte de África y el Mar Negro.