Sony dejará de producir discos físicos de videojuegos en 2028

Por qué importa la decisión de Sony

La decisión de Sony marca el fin de una era: los nuevos títulos de PlayStation solo estarán disponibles en formato digital. La empresa considera que la mayoría de los jugadores ya prefieren acceder a sus videojuegos mediante descargas en línea.

El anuncio se hizo oficial en Estados Unidos.

La PlayStation 6 no incluirá lector de discos.

no incluirá lector de discos. El encarecimiento de chips por la demanda de inteligencia artificial influye en esta transición.

En España, cadenas como Game y distribuidoras como Meridiem defienden el formato físico.

La PlayStation 6 no incluirá lector de discos.

Los jugadores perderán opciones de coleccionismo y ediciones especiales.

El comercio tradicional en tiendas físicas se verá reducido.

El acceso dependerá de la conexión a internet y de las plataformas digitales de Sony.

Consejos y recomendaciones

Para quienes valoran lo físico, es recomendable adquirir títulos antes de 2028.

Los jugadores deberán adaptarse a la gestión digital de sus bibliotecas.

Analistas sugieren que la industria seguirá el camino de Sony, acelerando la digitalización global.

El anuncio de Sony refleja un cambio profundo en la forma de consumir videojuegos. La transición hacia lo digital promete comodidad, pero también plantea desafíos para quienes valoran lo físico. La industria se enfrenta a un debate entre innovación y tradición que marcará el futuro del entretenimiento interactivo.