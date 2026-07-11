ANSES: cuánto cobra un jubilado en julio y cuánto un titular de la Asignación Universal por Hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos finales que van a cobrar los jubilados que cobran la mínima y la máxima en julio. Asimismo, hizo lo propio con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también recibieron un aumento del 2,15%.
Hay que tener en cuenta que, además de los haberes y las asignaciones, en el caso de los jubilados que reciben la mínima, también cobran un bono, mientras que los titulares de AUH cobran, por añadidura, otro monto por la ex Tarjeta Alimentar y, en algunos casos, por el Complemento Leche del plan 1.000 días.
Cuánto cobra un jubilado y cuánto un titular de AUH en julio 2026
Según los datos aportados por ANSES, los jubilados en julio, van a cobrar los siguientes montos:
- Jubilación mínima: $411.989,33
- Bono extra: $70.000
- Cobro en total: $481.989,33
En tanto, hay una minoría de jubilados que cobran la máxima cuyo monto en julio 2026 es el siguiente: $2.772.298,07.
En cambio, los titulares de la Asignación Universal por Hijo van a cobrar un monto de: $148.049, de los cuales reciben el 80% en julio y el 20% a partir de fin de año con la presentación de la Libreta AUH.
Este monto es por hijo y es acumulativo, es decir, que si la persona tiene dos hijos menores, ese monto de ANSES se duplica y se triplica si son tres.
Además, también cobra un monto por la ex Tarjeta Alimentar. Esto depende de si tienen uno, dos o tres hijos (o más) y la cantidad es la siguiente:
- Grupos familiares con un solo hijo menor a cargo: $72.250
- Grupos familiares con dos hijos menores a cargo: $113.299
- Grupos familiares con tres o más hijos menores a cargo: $149.425
Por último, si esa familia tuviese algún menor de tres años, ANSES también paga el Complemento Leche que es de $55.841 en julio.
En otras palabras, si una familia que recibe la AUH tuviese tres hijos menores de 18 años y uno de ellos tuviese 2, cobraría los siguientes montos:
- AUH de $118.439, 20 (con el 20% ya retenido) por cada hijo: $355317,60
- Ex Tarjeta Alimentar: $149.425
- Complemento Leche: $55.841
- Total: $560.583,60
Cómo saber cuándo cobro ANSES
Para saber cuándo se cobra el monto de ANSES por jubilación o AUH solo debe meterse al portal de Mi ANSES con su cuit y clave de seguridad social y dirigirse a Mis Cobros. Sino, en el propio portal de ANSES se puede consultar el calendario de pagos de todas las asignaciones y jubilación, según la terminación del DNI.