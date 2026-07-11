ANSES: cuánto cobra un jubilado en julio y cuánto un titular de la Asignación Universal por Hijo

Jubilación mínima: $411.989,33

Bono extra: $70.000

Cobro en total: $481.989,33

En tanto, hay una minoría de jubilados que cobran la máxima cuyo monto en julio 2026 es el siguiente: $2.772.298,07.

En cambio, los titulares de la Asignación Universal por Hijo van a cobrar un monto de: $148.049, de los cuales reciben el 80% en julio y el 20% a partir de fin de año con la presentación de la Libreta AUH.

Este monto es por hijo y es acumulativo, es decir, que si la persona tiene dos hijos menores, ese monto de ANSES se duplica y se triplica si son tres.

Además, también cobra un monto por la ex Tarjeta Alimentar. Esto depende de si tienen uno, dos o tres hijos (o más) y la cantidad es la siguiente:

Grupos familiares con un solo hijo menor a cargo: $72.250

$72.250 Grupos familiares con dos hijos menores a cargo: $113.299

$113.299 Grupos familiares con tres o más hijos menores a cargo: $149.425

Por último, si esa familia tuviese algún menor de tres años, ANSES también paga el Complemento Leche que es de $55.841 en julio.

En otras palabras, si una familia que recibe la AUH tuviese tres hijos menores de 18 años y uno de ellos tuviese 2, cobraría los siguientes montos:

AUH de $118.439, 20 (con el 20% ya retenido) por cada hijo: $355317,60

Ex Tarjeta Alimentar: $149.425

Complemento Leche: $55.841

Total: $560.583,60

Cómo saber cuándo cobro ANSES

Para saber cuándo se cobra el monto de ANSES por jubilación o AUH solo debe meterse al portal de Mi ANSES con su cuit y clave de seguridad social y dirigirse a Mis Cobros. Sino, en el propio portal de ANSES se puede consultar el calendario de pagos de todas las asignaciones y jubilación, según la terminación del DNI.