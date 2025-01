Joel Mafauad hizo el balance de un año intenso y de despegue en el boxeo profesional

boxeo-joel mafauad.jpeg Lasherino for export. Joel Mafauad posando para la entrevista realizada en la rotonda de calle Boulogne Sur Mer y Roca, muy cerquita de su casa. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Un 2025 con mucha expectativa de Joel Mafauad en el boxeo internacional

"Este ha sido un año muye especial para mi. estos últimos cinco meses he estado en "las altas", y estoy agradecido a Dios, a mi representante (Rodrigo Morán), y a todo mi equipo de trabajo, que me acompaña todos los días para que se cumpla mi sueño", dijo el Popó sobre su presente, donde forma escuadra con Pablo Chacón y Armando Andrada en la parte técnica, y Martín Xavier como preparador físico.

Respecto a la pelea con el Beto Palmetta, dijo: "Su nombre, y que ha estado en los Juegos Olímpicos (Río de Janeiro) y todo su currículum, es lo que me sirve para despegar para arriba. Él estaba rankeado número 15 en el mundo, y este ha sido mi trampolín", señaló Joel Mafauad.

boxeo-joel mafauad-alberto palmetta (1).jpg El Popó Mafauad se lució frente al encumbrado Alberto Palmetta en el Casino Buenos Aires. Foto: Gentileza TyC Sports

Luego agregó: "Yo quería aprovechar (todo esto), sabía que teníamos con qué, nunca dudamos de mi, y aproveché mi gran oportunidad. Esto sirvió para mi despegue hacia afuera y para saber donde estamos parados. Hoy puedo decir que estoy a un paso de muchas cosas buenas. Está todo en mi, tengo que aprovechar el momento".

boxeo-joel mafauad-las heras-01.jpeg Luego de 16 años de carrera, entre amateurismo y boxeo profesional, y Joel Mafauad tuvo su soñado despegue hacia el ámbito internacional. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Joel Mafauad y una vida entera junto al boxeo

El Popó (apodado así por su admiración al brasileño Acelino Popó Freitas) tiene 27 años, y 16 de ellos los ha dedicado al boxeo. En su familia siempre se respiró el deporte de los puños. Su abuelo Salvador Núñez es un conocido juez de la Federación Mendocina de Box, y su tío el boxeador profesional y que lo antecedió en la Selección argentina -Los Cóndores-, Brian Iván Chocolatito Núñez.

"Comencé a los 11 años, muchas veces estuve a punto de dejarlo, porque acá (la recompensa) es muy pobre, y uno no puede vivir así. Después de tantos años vino mi representante y comenzó a hacer las cosas mejor. El año pasado no hice ni dos peleas, y ahora hice tres en menos de cinco meses. Más que eso no se puede pedir", dijo entusiasmado el pupilo de Pablo Chacón.

boxeo-joel mafauad-las heras-05.jpeg Listo para la acción, y si es fuera del país, mejor. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La pasión por el boxeo profesional que le ganó al fútbol

"Ahora tengo que entrenar como cuándo era niño. Era pobre, y agarraba mi bolsita, mis cosas, mis zapatillas, que estaban hechas m...; y me iba a entrenar. No me importaba nada, siempre fue una pasión para mi", explicó el lasherino sobre sus inicios.

Para finalizar, trajo a su memoria un buen recuerdo y una reflexión. "El otro día hablaba con un amigo, que todos mis amigos -eran cuatro o cinco- son jugadores de fútbol, y se iban a jugar todos al club. Yo me quedaba solo y me iba a boxear. Realmente sentía la pasión, si no, me hubiese ido con ellos a jugar al fútbol", cerró Joel Mafauad.