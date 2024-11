Joel Mafauad y su pelea con Beto Palmetta: "Tomo a esta pelea como mi trampolín" en el boxeo internacional

boxeo-mafuad-1jpg.jpg Joel Mafauad, la gran promesa mendocina para el boxeo internacional.

Joel Mafauad con doble motivación: saltar en el boxeo internacional y recuperar su título Latino

En una pausa de su exhaustivo entrenamiento en el gimnasio de Pablo Chacón, aquel Popito (hoy es El Tren) Joel Mafauad, que deslumbrara desde pequeño como amateur, de cara a su primer gran desafío en el boxeo internacional habló de su pelea con Palmetta. "Yo voy a ganar. Tomo a esta pelea como mi trampolín, es la oportunidad para lanzarme al boxeo internacional que vengo buscando desde hace años, y la voy a aprovechar", redondeó.

palmetta_boxeo (1).jpg El Olímpico Alberto Palmetta, próximo rival de Joel Mafauad. Beto participó de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

"Me confirmaron que hay otro título en juego, además del Fedelatín de la AMB, se pone en juego el título Latino de la OMB, que era mío, y dejó vacante (Cristian) Ayala", agregó el lasherino del barrio Aeroparque sobre la otra motivación, borrar la consecuencia de su única derrota profesional.

Respecto a aquella derrota con Cristian Ayala(19/5/23), Joel Mafauad recordó: "Esa pelea me dejó con mucha bronca por el fallo. No fueron correctas las tarjetas, no hubo una diferencia amplia, a lo sumo uno o dos puntos, pero me mataron con el fallo. Yo sabía que iba a eso (de punto), y al principio no quería agarrar. El negocio fue más fuerte".

joel-mafauad-cristian-ayala-pesaje-gonzalez catan.jpg Joel Mafauad y el único rival que le ha ganado, Cristian Ayala.

Luego agregó: "En esa época, yo también estaba en la Selección, haciendo la preparación en Colombia, trabajando dos o tres rounds. No me aguantaban los rivales, entonces tenía que regular haciendo pocos rounds. En la pelea con Ayala sentí ese peso".

A full para su pelea más importante en el boxeo internacional

Respecto a la preparación del púgil mendocino que pudo llevar en simultáneo una carrera profesional con su participación en la selección nacional -Los Cóndores-, el pupilo de Pablo Chacón detalló: "Ya estamos ajustando los últimos detalles, estamos en los últimos pasos. Sólo nos falta trabajar en el tema del peso, pero venimos bien, estamos dentro de lo planeado. Hace tiempo que trabajo con un sistema para estar en el peso, donde tomo mucho líquido, hasta seis litros por día".

Sobre el trabajo para la estrategia de la pelea y el estudio del rival, Joel Mafauad aclaró: "Mucho no me baso en lo que es mi rival, me da igual, confío en mis cosas y en mi trabajo. He estado preparándome estos meses bastante duro".

"Confío en lo mío. Si bien no he tenido muchos rivales zurdos, cuándo hice un campamento con (Gustavo) Lemos y me sirvió. Después vino (José Sansón) Rosa, (Pablo) Corzo, e hicimos buenas sesiones de sparring. Fueron dos semanas y guanteábamos todos los días", Joel Mafuad "Confío en lo mío. Si bien no he tenido muchos rivales zurdos, cuándo hice un campamento con (Gustavo) Lemos y me sirvió. Después vino (José Sansón) Rosa, (Pablo) Corzo, e hicimos buenas sesiones de sparring. Fueron dos semanas y guanteábamos todos los días", Joel Mafuad

El Popó (apodado así por su admiración por el brasileño Acelino Popó Freitas) fue consultado sobre si hubo contacto con Palmetta en la selección argentina. "No, cuándo yo llegué él ya se había ido. Ni siquiera lo pude ver. Ahora hemos visto videos con Pablo, pero sostengo que peleas son peleas, no todos los rivales son iguales y no nos basamos en sus características. En todas mis peleas hemos hecho así".

Sobre el trabajo táctico, ya en pelea "me tomó dos segundos y veo que hace, como se defiende y como tengo que resolver algunas cosas. Por ejemplo, yo soy un boxeador bastante agresivo, y él (Palmetta) no ha tenido rivales así; entonces no me puedo basar en su forma de resolver", confesó el mendocino.

"El plan está apoyado en que yo soy ofensivo y de mucho ritmo, y vamos a ver si puede seguir este ritmo. A él siempre lo han dejado bastante hacer, y yo no lo voy a dejar hacer; voy a buscar imponer mi estilo", Joel Mafauad. "El plan está apoyado en que yo soy ofensivo y de mucho ritmo, y vamos a ver si puede seguir este ritmo. A él siempre lo han dejado bastante hacer, y yo no lo voy a dejar hacer; voy a buscar imponer mi estilo", Joel Mafauad.

boxeo-seleccion-panamericanos 2023 (2).jpg Selección argentina masculina de los Juegos Panamericanos 2023 de Santiago de Chile, junto a sus ex compañeros del gimnasio de Pablo Chacón, Abraham Buonarrigo (extremo derecho) y Ramón Quiroga (a su izquierda); al centro, Luciano Amaya.

El gimnasio de Chacón se destaca por la calidad cualitativa y también cuantitativa de su plantel de boxeadores, lo que permite buenas sesiones de sparrings como entrenamiento. "Me gustaba hacer guanteos con Abraham (Buonarrigo). Él le ponía ritmo y me aguantaba la mano, podía trabajar tranquilo. No siempre puedo laburar firme en los sparrings porque son chicos amateurs, y se podrían lastimar, pero la mayoría te exige y podés hacer buenos rounds de guanteo", explicó Joel.

"Ahora no hay excusas. He tenidos buenos sparrings y un buen campamento, lo voy a aprovechar porque es lo mío. es mi trampolín acá en Argentina. Después vendrán cosas más importantes. Voy a ganar o a morir. Voy a aprovechar esto como si fuera un título mundial" "Ahora no hay excusas. He tenidos buenos sparrings y un buen campamento, lo voy a aprovechar porque es lo mío. es mi trampolín acá en Argentina. Después vendrán cosas más importantes. Voy a ganar o a morir. Voy a aprovechar esto como si fuera un título mundial"

El pasado, presente y futuro de Joel Mafauad

Pasando de la próxima pelea a un plano más general de la vida de Mafauad, este reflexionó: "Hace muchos años que estoy en este deporte. Es muy duro, he sufrido muchas críticas, en especial cuándo debuté con 18 años en la World Series Boxing (WSB de la AIBA) y me empezó a "matar" la prensa. Todo eso me ha servido para estar fuerte de cabeza. En un momento abandoné la selección, luego quise volver y me aceptaron (fue a los Panamericanos 2023 de Santiago), y eso significa algo, que me lo gané".

Sobre la vida de un pugilista, el ex campeón Latino welter OMB destacó: "En este deporte hay mucho sacrificio, y pocos lo ven. Sólo miran cuando pesás y boxeás, pero no saben del día a día, lo que cuesta bajar de peso, pasar hambre, estar deshidratado. ves a tus amigos comiendo cosas ricas, y vos no podés, así que me tengo que ir".

boxeo-joel mafauad-aguilera (1).jpg Lasherinos. El Popó Mafauad y su compañero Lucas El Misil Aguilera, listos para una sesión de sparring.

La pelea del sábado en Buenos Aires

Respecto a su compromiso inmediato, televisado por TyC Sports el próximo sábado, confesó: "Voy por mis sueños, es lo que he buscado desde que me hice profesional, siempre hemos buscado a los mejores rivales, no le esquivamos a nadie y siempre fuimos de visitante. Ahora también voy de visitante, porque el vive ahora en Estados Unidos, pero es de Buenos Aires y todo los conocen allá".

"Son los desafíos que me gustan. Vamos a ver donde estamos parados. Para ser alguien en este negocio, hay que pelear siempre con los mejores" "Son los desafíos que me gustan. Vamos a ver donde estamos parados. Para ser alguien en este negocio, hay que pelear siempre con los mejores"

Joel Mafauad ha tomado con toda seriedad esta etapa de su carrera, donde busca la proyección en el boxeo internacional. Tiene un hijo, Ramiro de 3 años. Dejó la peluquería y se dedica exclusivamente a entrenar. "Gracias a Dios tengo a mi representante, Rodrigo Morán, que me banca, me da dinero cada mes, y también me bancan mi vieja y mi viejo. Tengo un pequeño negocio en mi casa", dijo.

"Mi manager y representante es muy importante, porque me apoya y confía en mi (está con él desde hace un año). Lo que me ha dicho me ha cumplido y sólo tengo palabras de agradecimiento", finalizó Joel Mafauad, que esta semana ya viajará a Buenos Aires para la "pelea de su vida".