Tras 25 años del estreno de Gilmore Girls, así se ve hoy el actor que hizo de Luke

¿Cómo se ve hoy el actor Scott Patterson?

El actor Scott Patterson saltó a la fama tras interpretar el papel de Luke en la serie Gilmore Girls, pero además formó parte de Saw, donde se puso en la piel de Peter Strahm.

Sin embargo, Patterson no tenía pensando ser actor, ya que cuando terminó el colegio secundario se anotó para comenzar a carrera de literatura comparativa en la Rutgers University. Adandonó sus estudios para dedicarse al béisbol y fue jugador profesional de béisbol en los equipos de los New York Yankees, los Atlanta Braves, Los Angeles Dodgers y los Texas Rangers entre los años de 1980 y 1989.

Embed - Scott Gordon Patterson en Instagram: "Happy 25th Anniversary! Twenty-five years ago we injected a coffee IV into the veins of the world, and twenty-five years later, the world can't get enough. Being part of this awe-inspiring phenomenon called 'Gilmore Girls' has been the honor of my career not only because it allowed me to work with the best writers, actors and crew in the business, but because it put me on a path that would lead to embracing the most loyal, delightful and loving people in the world - the fans. It is because of your thoughts, feelings and voices that this little show grew into a global behemoth. Thank you for the love, one and all. I will never be able to repay such a generous outpouring , but I will certainly try. For you, Luke's is always open, the coffee is piping hot…. and it's on the house. I raise my mug to you all. Here's to another twenty-five. ~ xo Scott"

Tiempo después, Patterson se retiró del béisbol en busca de otra carrera, se mudó a Nueva York y comenzó seriamente los estudios de actor teniendo como preparadores a Robert Lewis y Sandra Lee.

Embed - Scott Gordon Patterson en Instagram: "Thrilled to see Lauren receive her star on the Hollywood Walk of Fame. Congrats to you @laurengraham and thank you for bringing Lorelai Gilmore to life for millions of fans around the world!"

En cuanto a su vida privada, el actor estuvo casado con Vera Davich, pero se divorciaron en 1985 tras dos años de casado. El actor fue visto recientemente acompañando y apoyando a la actriz Lauren Graham cuando recibió una estrella en el Hollywood Walk of Fame. "Me emociona mucho ver a Lauren recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡Felicidades! @laurengraham ¡Y gracias por darle vida a Lorelai Gilmore para millones de fanáticos alrededor del mundo!", escribió Patterson en Instagram.