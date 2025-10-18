Gilmore Girls es una de las series más exitosas de Hollywood. Se estrenó en el 2000, contó con un total de 7 temporadas y además luego dio origen a una miniserie titulada Las 4 estaciones de las chicas Gilmore, la cual seguía la vida de los personajes tras un salto de 9 años.
Tras 25 años del estreno de Gilmore Girls, así se ve hoy el actor que hizo de Luke
El actor Scott Patterson interpretó al personaje de Luke Danes en la serie de televisión Gilmore Girls
"Drama multigeneracional alrededor de las vidas de Lorelai Gilmore, su hija Rory y sus excéntricos padres, Richard y Emily", es la sinopsis de esta serie protagonizada por Alexis Bledel y Lauren Graham.
Otro de los protagonistas de esta serie fue el actor Scott Patterson, quien interpretó al recordado Luke Danes, el dueño de la cafetería de Stars Hollow.
¿Cómo se ve hoy el actor Scott Patterson?
El actor Scott Patterson saltó a la fama tras interpretar el papel de Luke en la serie Gilmore Girls, pero además formó parte de Saw, donde se puso en la piel de Peter Strahm.
Sin embargo, Patterson no tenía pensando ser actor, ya que cuando terminó el colegio secundario se anotó para comenzar a carrera de literatura comparativa en la Rutgers University. Adandonó sus estudios para dedicarse al béisbol y fue jugador profesional de béisbol en los equipos de los New York Yankees, los Atlanta Braves, Los Angeles Dodgers y los Texas Rangers entre los años de 1980 y 1989.
Tiempo después, Patterson se retiró del béisbol en busca de otra carrera, se mudó a Nueva York y comenzó seriamente los estudios de actor teniendo como preparadores a Robert Lewis y Sandra Lee.
En cuanto a su vida privada, el actor estuvo casado con Vera Davich, pero se divorciaron en 1985 tras dos años de casado. El actor fue visto recientemente acompañando y apoyando a la actriz Lauren Graham cuando recibió una estrella en el Hollywood Walk of Fame. "Me emociona mucho ver a Lauren recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡Felicidades! @laurengraham ¡Y gracias por darle vida a Lorelai Gilmore para millones de fanáticos alrededor del mundo!", escribió Patterson en Instagram.