A 23 años del inicio de Gilmore Girls, así lucen sus protagonistas

Gilmore Girls - Intro

►TE PUEDE INTERESAR: A más de 20 años de su estreno, así luce el niño que hizo de Anakin Skywalker en Star Wars

¿Cómo lucen hoy las protagonistas de "Gilmore Girls"?

Alexis Bledel interpretó a Rory Gilmore, y también se hizo conocida por interpretar a Lena Kaligaris en la saga de películas "The Sisterhood of the Traveling Pants". Además apareció en la exitosa serie "El cuento de la criada", y en "Mad Men". Alexis ss hija de madre estadounidense criada en México y de padre argentino, y habla perfectamente español.

Gilmore Girls Alexis Bledel.jpg Alexis Bledel interpretó a Rory Gilmore en "Gilmore Girls".

Bledel estuvo en una relación con su coprotagonista en "Gilmore Girls", Milo Ventimiglia, desde diciembre de 2002 hasta junio de 2006. Luego, cuando trabajaba en "Mad Men" conoció a Vincent Kartheiser, con quien tuvo un hijo.

Por otro lado, Lauren Graham, quien actualmente tiene 56 años, interpretó a Lorelai Gilmore en "Gilmore Girls". Ha actuado en películas famosas como "Bad Santa", "Evan Almighty", "Because I Said So", entre otras.

Gilmore Girls Lauren Graham.jpg Lauren Graham interpretó a Lorelai Gilmore en "Gilmore Girls".

Además es autora de tres libros: su primera novela, "Someday, Someday, Maybe"; "Talking As Fast As I Can" y "In Conclusion, Don't Worry About It".