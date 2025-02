Un día como hoy la banda The Beatles pisaba Estados Unidos por primera vez: "Somos más populares que Jesús"

banda.jpg

Cómo fue el 7 de febrero de 1964: el día que The Beatles pisó Estados Unidos por primera vez

La banda The Beatles, conformada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison nació en Inglaterra a comienzos de la década de 1960. The Beatles es una mezcla de rock, pop, beat y balada que rompió los esquemas de la época.

La banda tuvo muchos años de éxitos y prosperidad de la mano de sus integrantes. Fueron pioneros en un nuevo estilo y formato de grabación que produjo un fanatismo avasallante e impactante nunca antes visto. La Beatlemania es un movimiento que vive hasta hoy y nunca morirá.

Algunos de sus grandes éxitos son Yesterday, Here comes the sun, Let it be, Hey Jude, Blackbird, Something, Twist and Shout y Come Together.

Un 7 de febrero de 1964 la banda comenzó su gira por suelo estadounidense, la tierra del rock and roll. La llegada de The Beatles a Estados Unidos fue un hito clave en la carrera de los artistas: una banda inglesa tenía el puesto número uno en el mundo.

Durante las dos semanas que la banda permaneció en el país, fue tal la repercusión e histeria de los fans que rompieron el récord de audiencia en las presentaciones televisivas. The Beatles realizó la gira con intenciones promocionales, presentándose en el famoso show de Ed Sullivan.

La presentación en vivo de la banda en el programa fue sintonizada por más de 70 millones de personas. Fue un suceso de alto impacto cultural y el comienzo de la denominada "Invasión Inglesa" en el mundo entero. El rock se instaló como el género por excelencia y The Beatles se transformó en una banda más popular que Jesús, tal como declaró John Lennon años más tarde.

El documental de Martin Scorsese sobre la llegada de The Beatles a Estados Unidos

El famoso productor y director Martin Scorsese, estrenó en noviembre de 2024 un documental sobre aquel glorioso 7 de febrero de 1964. La película titulada Beatles '64 documenta el electrizante momento en el que The Beatles visitó Estados Unidos.

Con imágenes únicas de la banda, un elenco impecable y una recolección de información histórica muy realista, el documental es un homenaje vivo para uno de los momentos que marcó la vida y carrera de la banda inglesa más recordada de la historia. La película documental está disponible en la plataforma de Disney Plus.