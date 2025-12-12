Carolina Loncarich fue condenada a 3 años de prisión por llevarse al hijo sin permiso judicial

La sentencia de la conjueza Belén Renna se conoció pasadas las 14.45 en el Polo Judicial, donde Carolina Loncarich (49) fue juzgada desde el 4 de agosto último por haberse llevado al hijo a Buenos Aires en 2023, lo que motivó una búsqueda nacional.

Carolina Loncarich ha estado presa desde mayo de 2023 en la cárcel de Mujeres tras haber sido detenida en Tigre (Buenos Aires), donde estaba con el niño, por lo que ha purgado 31 de los 36 meses de condena impuestos este viernes por lo cual queda a las puertas de beneficios carcelarios hacia libertad.