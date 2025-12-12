La arquitecta Carolina Loncarich fue condenada este viernes a 3 años de prisión efectiva por los delitos de impedimento de contacto (del hijo de 8 años con su padre) y desobediencia a la autoridad judicial que en 2023 le ordenó que el menor de edad se revinculara con el progenitor.
Carolina Loncarich fue condenada a 3 años de prisión por llevarse al hijo sin permiso judicial
La conjueza Belén Renna condenó a Carolina Loncarich a 3 años de prisión efectiva por impedimento de contacto del hijo con el padre y desobediencia a la autoridad. Descartó la sustracción de menores
La sentencia de la conjueza Belén Renna se conoció pasadas las 14.45 en el Polo Judicial, donde Carolina Loncarich (49) fue juzgada desde el 4 de agosto último por haberse llevado al hijo a Buenos Aires en 2023, lo que motivó una búsqueda nacional.
Carolina Loncarich ha estado presa desde mayo de 2023 en la cárcel de Mujeres tras haber sido detenida en Tigre (Buenos Aires), donde estaba con el niño, por lo que ha purgado 31 de los 36 meses de condena impuestos este viernes por lo cual queda a las puertas de beneficios carcelarios hacia libertad.
Con este fallo, la conjueza Renna no tuvo en cuenta la calificación de sustracción de menores en perjuicio del niño de 8 años por el cual el fiscal Gabriel Blanco pidió, al cierre del alegato, que sea condenada a 7 años y 6 meses de cárcel, monto de la pena que también incluía el delito de desobediencia a la autoridad.
Noticia en desarrollo