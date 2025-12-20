Liga Mendocina: Matías Ligutti, DT del Atlético Argentino, palpitó la final Torneo Clausura ante FADEP

Matías Ligutti analizó a FADEP

El entrenador del Boli habló de FADEP, campeón del Torneo Apertura, y admitió: "Nos conocemos bastante, nos hemos enfrentado por la Liga y en el Regional Amateur, donde ya sabemos que nos vamos a tener que volver a enfrentar. Nos conocemos de memoria y será un encuentro muy emocional. El que tenga más ambición y cometa menos errores se va llevar el título".

"En el 2023 pudimos ganar el Clausura frente al mismo rival en la cancha de Andes Talleres, ojalá que se repita", reveló el DT.

"Esperamos que se viva una fiesta en la cancha del Atlético Argentino y podamos lograr el título y poder regalarle una alegría a los hinchas", opinó Matías Ligutti.

Matías Ligutti Atlético Argentino 3 Matías Ligutti hablá con Cristian Lucero, uno de los jugadores más experimentados.

Su decisión de ser entrenador

Matías Ligutti, ex arquero, se describió como entrenador y contó que lo llevó a elegir la dirección técnica: "Es algo que siempre me apasionó. Arranque en el 2021 con el fútbol femenino cuando jugaba en Andes Talleres, en la pandemia hice muchos cursos, me capacité y tuve la suerte de tener mi primera experiencia en Talleres, donde salimos campeones", dijo quien formó una dupla con Gonzalo Mut.

"Me considero un entrenador cercano al jugador, trato de ser claro y no volverlos locos, intentamos darle todas las herramientas a los futbolistas que son los verdaderos protagonistas", reveló.